Парламентское собрание создаст концепцию сближения законодательства РФ и РБ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания планируют сформировать Концепцию сближения законодательства двух стран на основе мониторинга исполнения положений Договора о создании Союзного государства и представить ее в ходе V Форума регионов Беларуси и России осенью 2018 года в Могилеве, сообщает пресс-служба союзного парламента.

Рекомендации провести сравнительно-правовой анализ договорно-правовой базы в рамках Союзного государства и национального законодательства двух стран приняты по итогам заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании на тему "Обеспечение равных прав граждан Союзного государства" и парламентских слушаний о сближении законодательства РБ и РФ с целью обеспечения равных прав граждан Союзного государства.

По словам председателя Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Артема Турова, задача анализа — определение приоритетов и направлений унификации и гармонизации законодательства в каждой отрасли. В ходе семинара и слушаний также определен ряд конкретных вопросов обеспечения равных прав граждан, решение которых необходимо найти в ближайшей перспективе.

В целях проведения мониторинга Договора и анализа законодательства создана рабочая группа во главе с заместителем Госсекретаря Алексеем Кубриным (председатель) и Артемом Туровым (заместитель председателя).

На первом заседании группы принято решение о проведении анализа законодательства по следующим направлениям: международная правосубъектность Союзного государства, анализ юридической силы актов, принимаемых союзными органами, торгово-экономическое сотрудничество, защита прав потребителей и конкуренции, агропромышленный комплекс, отметили в пресс-службе.