Работу над военной доктриной СГ планируют завершить во втором полугодии

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии. Архивное фото

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Военную доктрину Союзного государства Белоруссии и России планируется представить в союзный совмин во втором полугодии 2018 года, сообщил во вторник заместитель начальника управления — начальник первого отдела информационно-аналитического управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин.

В ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Буторин также проинформировал, что в Беларуси предварительное согласование Военной доктрины СГ завершилось.

"Во втором полугодии 2018 года этот документ будет представлен на рассмотрение в Совет министров Союзного государства для принятия решения, можно ли выносить его на Высший государственный совет", — цитирует представителя белорусского Генштаба агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, военная доктрина призвана отображать взгляд Белоруссии и России на обеспечение безопасности всего Союзного государства. Принятие новой редакции данного документа даст возможность привести законы в сфере безопасности в соответствие с современной обстановкой в мире, сказал Буторин.

Также на заседании союзные парламентарии рассмотрели вопросы унификации законодательства наших стран в сфере национальной безопасности. Были подведены итоги выполнения совместных действий по обеспечению функционирования региональной группировки войск Белоруссии и России.