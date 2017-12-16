БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. При Парламентском собрании Союза Белоруссии и РФ появится Молодежная палата, соответствующее решение приняли участники 53-й сессии Парламентского собрания.

В субботу проходит работа 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В сессии принимает участие делегация депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Парламентарии двух стран приняли решение о создании Молодёжной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России.

Формироваться Молодёжная палата будет путем делегирования представителей палатами парламентов государств-участников по 20 членов от каждой страны. Таким образом, Молодежная палата будет состоять из 40 членов. Возрастной ценз – от 18 лет. Верхняя возрастная планка установлена в 30 и 31 год для молодых людей из России и Беларуси соответственно.

В состав палаты смогут входить депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений.

Предполагается, что члены Молодёжной палаты будут содействовать деятельности союзных депутатов в области регулирования прав и законных интересов молодежи и координировать взаимодействие молодежных организаций Белоруссии и РФ.