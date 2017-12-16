При Парламентском собрании Союза Белоруссии и РФ появится Молодежная палата

Парламентарии двух стран приняли решение о создании Молодёжной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России.
Формироваться Молодёжная палата будет путем делегирования представителей палатами парламентов государств-участников по 20 членов от каждой страны. Таким образом, Молодежная палата будет состоять из 40 членов. Возрастной ценз – от 18 лет. Верхняя возрастная планка установлена в 30 и 31 год для молодых людей из России и Беларуси соответственно.
В состав палаты смогут входить депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений.
Предполагается, что члены Молодёжной палаты будут содействовать деятельности союзных депутатов в области регулирования прав и законных интересов молодежи и координировать взаимодействие молодежных организаций Белоруссии и РФ.
Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили проект Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы. Проект документа был направлен на рассмотрение в профильные комиссии Парламентского Собрания. Депутаты констатировали, что в проекте документа нашли свое отражение предложения союзных парламентариев и одобрили проект документа.
Члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак и Александр Сегодник обсуждают проекты документов к очередной сессии союзного парламента.
На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту был одобрен проект рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, который был разработан совместно с представителями министерств, ведомств и экспертного сообщества Беларуси и России, а также предварительно получил одобрение в профильных комиссиях союзного парламента. Документ направлен участникам парламентских слушаний.
К разработке проекта рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства привлекались ведущие ученые эксперты Беларуси и России. На снимке: директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов и первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского Собрания Николай Самосейко.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников считает, что Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран.
С участием депутатов – членов Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике в Минске состоялся семинар "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации". Эксперты вместе с депутатами рассмотрели перспективы инновационной деятельности и механизмы развития инновационной инфраструктуры в Беларуси и России.
В работе семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов.
Участники семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" ознакомились с работой Объединенного института проблем информатики и Научно-инженерного УП "Геоинформационные системы". Результатами совместного труда российских и белорусских ученых стали суперкомпьютеры и центры управления полетами белорусских космических аппаратов.
Парламентское Собрание уделяет особое внимание развитию сотрудничества предприятий Беларуси и России. Участниками семинара "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" стали руководители крупнейших компаний в области велоиндустрии Александр Начевкин (ООО "ВЕЛОМОТОРС", Российская Федерация) и Николай Ладутько (ООО "МотоВелоЗавод", Республика Беларусь). Предприятия решили подписать соглашение о сотрудничестве и развивать совместную деятельность.
Принятие бюджета Союзного государства на 2018 год станет основным вопросом 53-й сессии Парламентского Собрания. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам обсудили проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2018 год".
В заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам традиционно принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства. На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Мартынов и начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Ирина Павловская.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила работу Оршанского районного исполнительного комитета по расширению деловых и дружеских контактов в рамках межрегионального сотрудничества с Администрацией города Смоленска.
Депутатам Парламентского Собрания была представлена информация об исполнении бюджета Союзного государства в предыдущие годы. На фото: член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Оксана Гайдук и председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар.
В ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам депутаты отметили, что бюджет Союзного государства на 2018 год более чем на 80% уже расписан по конкретным мероприятиям и программам. На фото: заместитель председателя Комиссии Людмила Добрынина и председатель Комиссии Николай Гончар.
Научным обеспечением деятельности Парламентского Собрания занимается Научно-консультативный Совет при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Его заседание состоялось в Минске, где были обсуждены вопросы развития правовых основ формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.
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