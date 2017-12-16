Стартовала 53-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России

БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Стартовала работа 53-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщает корреспондент РИА Новости.

В работе сессии принимает участие делегация депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Подготовка сессии Парламентского Собрания © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили проект Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы. Проект документа был направлен на рассмотрение в профильные комиссии Парламентского Собрания. Депутаты констатировали, что в проекте документа нашли свое отражение предложения союзных парламентариев и одобрили проект документа. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили проект Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы. Проект документа был направлен на рассмотрение в профильные комиссии Парламентского Собрания. Депутаты констатировали, что в проекте документа нашли свое отражение предложения союзных парламентариев и одобрили проект документа. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак и Александр Сегодник обсуждают проекты документов к очередной сессии союзного парламента. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак и Александр Сегодник обсуждают проекты документов к очередной сессии союзного парламента. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту был одобрен проект рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, который был разработан совместно с представителями министерств, ведомств и экспертного сообщества Беларуси и России, а также предварительно получил одобрение в профильных комиссиях союзного парламента. Документ направлен участникам парламентских слушаний. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту был одобрен проект рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, который был разработан совместно с представителями министерств, ведомств и экспертного сообщества Беларуси и России, а также предварительно получил одобрение в профильных комиссиях союзного парламента. Документ направлен участникам парламентских слушаний. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания К разработке проекта рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства привлекались ведущие ученые эксперты Беларуси и России. На снимке: директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов и первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского Собрания Николай Самосейко. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания К разработке проекта рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства привлекались ведущие ученые эксперты Беларуси и России. На снимке: директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов и первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского Собрания Николай Самосейко. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания На заседании Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике депутаты рассмотрели ход реализации программ Союзного государства. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания На заседании Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике депутаты рассмотрели ход реализации программ Союзного государства. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников считает, что Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников считает, что Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания С участием депутатов – членов Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике в Минске состоялся семинар "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации". Эксперты вместе с депутатами рассмотрели перспективы инновационной деятельности и механизмы развития инновационной инфраструктуры в Беларуси и России. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания С участием депутатов – членов Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике в Минске состоялся семинар "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации". Эксперты вместе с депутатами рассмотрели перспективы инновационной деятельности и механизмы развития инновационной инфраструктуры в Беларуси и России. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В работе семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В работе семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Участники семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" ознакомились с работой Объединенного института проблем информатики и Научно-инженерного УП "Геоинформационные системы". Результатами совместного труда российских и белорусских ученых стали суперкомпьютеры и центры управления полетами белорусских космических аппаратов. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Участники семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" ознакомились с работой Объединенного института проблем информатики и Научно-инженерного УП "Геоинформационные системы". Результатами совместного труда российских и белорусских ученых стали суперкомпьютеры и центры управления полетами белорусских космических аппаратов. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Парламентское Собрание уделяет особое внимание развитию сотрудничества предприятий Беларуси и России. Участниками семинара "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" стали руководители крупнейших компаний в области велоиндустрии Александр Начевкин (ООО "ВЕЛОМОТОРС", Российская Федерация) и Николай Ладутько (ООО "МотоВелоЗавод", Республика Беларусь). Предприятия решили подписать соглашение о сотрудничестве и развивать совместную деятельность. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Парламентское Собрание уделяет особое внимание развитию сотрудничества предприятий Беларуси и России. Участниками семинара "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" стали руководители крупнейших компаний в области велоиндустрии Александр Начевкин (ООО "ВЕЛОМОТОРС", Российская Федерация) и Николай Ладутько (ООО "МотоВелоЗавод", Республика Беларусь). Предприятия решили подписать соглашение о сотрудничестве и развивать совместную деятельность. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Принятие бюджета Союзного государства на 2018 год станет основным вопросом 53-й сессии Парламентского Собрания. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам обсудили проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2018 год". © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Принятие бюджета Союзного государства на 2018 год станет основным вопросом 53-й сессии Парламентского Собрания. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам обсудили проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2018 год". © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам традиционно принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства. На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Мартынов и начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Ирина Павловская. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам традиционно принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства. На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Мартынов и начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Ирина Павловская. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила работу Оршанского районного исполнительного комитета по расширению деловых и дружеских контактов в рамках межрегионального сотрудничества с Администрацией города Смоленска. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила работу Оршанского районного исполнительного комитета по расширению деловых и дружеских контактов в рамках межрегионального сотрудничества с Администрацией города Смоленска. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутатам Парламентского Собрания была представлена информация об исполнении бюджета Союзного государства в предыдущие годы. На фото: член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Оксана Гайдук и председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Депутатам Парламентского Собрания была представлена информация об исполнении бюджета Союзного государства в предыдущие годы. На фото: член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Оксана Гайдук и председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам депутаты отметили, что бюджет Союзного государства на 2018 год более чем на 80% уже расписан по конкретным мероприятиям и программам. На фото: заместитель председателя Комиссии Людмила Добрынина и председатель Комиссии Николай Гончар. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания В ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам депутаты отметили, что бюджет Союзного государства на 2018 год более чем на 80% уже расписан по конкретным мероприятиям и программам. На фото: заместитель председателя Комиссии Людмила Добрынина и председатель Комиссии Николай Гончар. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Научным обеспечением деятельности Парламентского Собрания занимается Научно-консультативный Совет при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Его заседание состоялось в Минске, где были обсуждены вопросы развития правовых основ формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства. © Фото : пресс-служба Парламентского собрания Научным обеспечением деятельности Парламентского Собрания занимается Научно-консультативный Совет при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Его заседание состоялось в Минске, где были обсуждены вопросы развития правовых основ формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства. /

В рамках мероприятия сессии состоятся парламентские слушания "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства".

Ожидается, что парламентарии двух стран примут решение о создании молодёжной палаты при парламентском собрании Союза Белоруссии и России.

В ходе сессии также будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2018 год и изменения в бюджет на 2017 год. Бюджет Союзного государства на 2018 год по доходам предлагается утвердить в размере 6,93 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета в 2018 году сформирована в сумме 4,88 миллиарда рублей и предусматривает финансирование 34 программ и мероприятий.

В повестке дня у союзных парламентариев стоят и вопросы приоритетных направлений дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу, на период с 2018 по 2022 годы.

До открытия сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии РФ и Белоруссии возложили цветы к Вечному огню на площади Партизан — памятнике воинам и партизанам — освободителям Брянска.