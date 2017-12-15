Депутаты Парламентского Собрания провели ряд мероприятий по подготовке очередной сессии Парламентского Собрания и парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства. В ходе работы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Союзного государства, формирования Молодежной палаты при Парламентском Собрании, разработан проект рекомендаций по сближению законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, а также вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета Союзного государства.
Подготовка сессии Парламентского Собрания
16:3215.12.2017
0900
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияДепутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили проект Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы. Проект документа был направлен на рассмотрение в профильные комиссии Парламентского Собрания. Депутаты констатировали, что в проекте документа нашли свое отражение предложения союзных парламентариев и одобрили проект документа.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Депутаты Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обсудили проект Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 - 2022 годы. Проект документа был направлен на рассмотрение в профильные комиссии Парламентского Собрания. Депутаты констатировали, что в проекте документа нашли свое отражение предложения союзных парламентариев и одобрили проект документа.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияЧлены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияДепутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак и Александр Сегодник обсуждают проекты документов к очередной сессии союзного парламента.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак и Александр Сегодник обсуждают проекты документов к очередной сессии союзного парламента.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияНа заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту был одобрен проект рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, который был разработан совместно с представителями министерств, ведомств и экспертного сообщества Беларуси и России, а также предварительно получил одобрение в профильных комиссиях союзного парламента. Документ направлен участникам парламентских слушаний.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту был одобрен проект рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, который был разработан совместно с представителями министерств, ведомств и экспертного сообщества Беларуси и России, а также предварительно получил одобрение в профильных комиссиях союзного парламента. Документ направлен участникам парламентских слушаний.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияК разработке проекта рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства привлекались ведущие ученые эксперты Беларуси и России. На снимке: директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов и первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского Собрания Николай Самосейко.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
К разработке проекта рекомендаций парламентских слушаний по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства привлекались ведущие ученые эксперты Беларуси и России. На снимке: директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов и первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского Собрания Николай Самосейко.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияНа заседании Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике депутаты рассмотрели ход реализации программ Союзного государства.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
На заседании Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике депутаты рассмотрели ход реализации программ Союзного государства.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияПредседатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников считает, что Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Калашников считает, что Самой важной задачей России и Беларуси в условиях новой научно-технической революции — остаться среди развитых стран.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияС участием депутатов – членов Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике в Минске состоялся семинар "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации". Эксперты вместе с депутатами рассмотрели перспективы инновационной деятельности и механизмы развития инновационной инфраструктуры в Беларуси и России.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
С участием депутатов – членов Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике в Минске состоялся семинар "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации". Эксперты вместе с депутатами рассмотрели перспективы инновационной деятельности и механизмы развития инновационной инфраструктуры в Беларуси и России.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ работе семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В работе семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияУчастники семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" ознакомились с работой Объединенного института проблем информатики и Научно-инженерного УП "Геоинформационные системы". Результатами совместного труда российских и белорусских ученых стали суперкомпьютеры и центры управления полетами белорусских космических аппаратов.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Участники семинара при Парламентском Собрании на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" ознакомились с работой Объединенного института проблем информатики и Научно-инженерного УП "Геоинформационные системы". Результатами совместного труда российских и белорусских ученых стали суперкомпьютеры и центры управления полетами белорусских космических аппаратов.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияПарламентское Собрание уделяет особое внимание развитию сотрудничества предприятий Беларуси и России. Участниками семинара "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" стали руководители крупнейших компаний в области велоиндустрии Александр Начевкин (ООО "ВЕЛОМОТОРС", Российская Федерация) и Николай Ладутько (ООО "МотоВелоЗавод", Республика Беларусь). Предприятия решили подписать соглашение о сотрудничестве и развивать совместную деятельность.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Парламентское Собрание уделяет особое внимание развитию сотрудничества предприятий Беларуси и России. Участниками семинара "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации" стали руководители крупнейших компаний в области велоиндустрии Александр Начевкин (ООО "ВЕЛОМОТОРС", Российская Федерация) и Николай Ладутько (ООО "МотоВелоЗавод", Республика Беларусь). Предприятия решили подписать соглашение о сотрудничестве и развивать совместную деятельность.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияПринятие бюджета Союзного государства на 2018 год станет основным вопросом 53-й сессии Парламентского Собрания. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам обсудили проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2018 год".
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Принятие бюджета Союзного государства на 2018 год станет основным вопросом 53-й сессии Парламентского Собрания. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам обсудили проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2018 год".
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам традиционно принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства. На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Мартынов и начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Ирина Павловская.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В заседаниях Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам традиционно принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства. На фото: депутат Парламентского Собрания Николай Мартынов и начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Ирина Павловская.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияЗаместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила работу Оршанского районного исполнительного комитета по расширению деловых и дружеских контактов в рамках межрегионального сотрудничества с Администрацией города Смоленска.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила работу Оршанского районного исполнительного комитета по расширению деловых и дружеских контактов в рамках межрегионального сотрудничества с Администрацией города Смоленска.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияДепутатам Парламентского Собрания была представлена информация об исполнении бюджета Союзного государства в предыдущие годы. На фото: член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Оксана Гайдук и председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Депутатам Парламентского Собрания была представлена информация об исполнении бюджета Союзного государства в предыдущие годы. На фото: член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Оксана Гайдук и председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияВ ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам депутаты отметили, что бюджет Союзного государства на 2018 год более чем на 80% уже расписан по конкретным мероприятиям и программам. На фото: заместитель председателя Комиссии Людмила Добрынина и председатель Комиссии Николай Гончар.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
В ходе заседания Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам депутаты отметили, что бюджет Союзного государства на 2018 год более чем на 80% уже расписан по конкретным мероприятиям и программам. На фото: заместитель председателя Комиссии Людмила Добрынина и председатель Комиссии Николай Гончар.
© Фото : пресс-служба Парламентского собранияНаучным обеспечением деятельности Парламентского Собрания занимается Научно-консультативный Совет при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Его заседание состоялось в Минске, где были обсуждены вопросы развития правовых основ формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.
© Фото : пресс-служба Парламентского собрания
Научным обеспечением деятельности Парламентского Собрания занимается Научно-консультативный Совет при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Его заседание состоялось в Минске, где были обсуждены вопросы развития правовых основ формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.
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