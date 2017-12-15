Подготовка сессии Парламентского Собрания

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Члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в разработке проекта Положения о Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. По итогам обсуждения был выработан ряд предложений и дополнений, которые были направлены в Комиссию Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.