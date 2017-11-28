Депутат: отдельные союзные программы работают не в полной мере

МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Союзные программы в области метеорологии и сельского хозяйства реализуются не в полной мере и представляют собой направления, которые требуют внимания, заявил перед началом заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России член комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, заместитель председателя Постоянной комиссии белорусской Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Дмитрий Заблоцкий.

"У нас есть программы, где освоение бюджета Союзного государства иногда или в зачаточном направлении, или находится в нулевой точке. Проблемные направления — это и метеорология, и сельское хозяйство. В промышленности и в науке мы двинулись дальше", — заявил Заблоцкий, которого цитирует Sputnik.

Он отметил, что "это те направления, на которые мы должны обратить внимание, потому что деньги есть, но почему-то они не осваиваются. Мы должны понять почему. Поставить вопросы перед нашими органами власти и двинуться дальше".

По словам Заблоцкого, затруднения в освоении средств и, соответственно, в реализации программ могут быть связаны с забюрократизированностью процедур и нерешительными действиями субьектов хозяйствования.

"Почему-то все боятся брать эти деньги, потому что за них надо отвечать. И я думаю, программы недостаточно проработаны. Этому и будет уделено особое внимание", — заметил Заблоцкий.

Он подчеркнул, что семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и был специально создан для того, чтобы стороны, не скрывая и не заглаживая острые углы, обозначали существующие проблемы. По итогам семинара, который продлится 28-29 ноября, будут выработаны рекомендации, которые послужат базой для создания тех направлений, куда планируется двигаться в будущем.

В работе семинара, помимо парламентариев, принимают участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, Академий наук и деловых кругов двух стран, а также руководители и научные сотрудники ведущих исследовательских институтов и вузов.

Участники семинара обсуждают правовые основы формирования единого научно-технологического пространства двух стран, основные инструменты реализации социально-экономической политики Союзного государства. Тема семинара обозначена как "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации".