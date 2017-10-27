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Парламентское собрание
Парламентское собрание

Туров: единое визовое пространство РФ и Белоруссии сняло бы много вопросов

18:1027.10.2017
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© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фотоДепутат Госдумы РФ Артем Туров. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко

ПСКОВ, 27 окт — РИА Новости. Вопросы создания единого визового пространства на территории Союзного государства для граждан третьих стран станут одной из ключевых тем первых слушаний Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по проблемам унификации и гармонизации законодательства двух стран, которые пройдут в Брянске в декабре, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, член думского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Заседание Парламентского Собрания. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ПС
Парламентарии РФ и РБ продолжат работу по гармонизации законодательства
В июне 2017 года о планах взаимного признания виз на территории Союзного государства заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда же Совет министров Союзного государства одобрил программу совместных действий по формированию общего миграционного пространства до 2020 года.

"Наша задача — до конца года решить вопрос о взаимном признании виз. План мероприятий по формированию единого миграционного пространства до 2020 года предусматривает разработку концепции до 2025 года. Решение по введению единой визы сняло бы очень много вопросов. В Республике Беларусь для практически 80 стран введен безвизовый режим, в то время как в Российской Федерации визы сохраняются с рядом стран. Создание единого визового пространства могло бы снять проблемы на границе России и Белоруссии для граждан третьих стран" — сказал Туров, выступая в Пскове на заседании постоянно действующего семинара на тему "Обеспечение равных прав граждан Союзного государства".

По словам члена комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, члена думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александра Козловского, создание единого визового пространства особенно важно для жителей приграничных регионов.

"Нам важно, чтобы жители, пересекая границу, чувствовали себя как дома. Долго обсуждался вопрос единых водительских прав, унификации закона о ношении травматического оружия. Важно поднимать эти вопросы, обсуждать их, а затем гармонизировать законодательство. Те рекомендации, которые мы сегодня подготовили, по ним нужно будет работать. Надеюсь, что некоторые вопросы мы сможем решить раньше", — сказал РИА Новости Козловский.

В свою очередь, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Алла Бодак отметила, что сначала речь должна идти о решении основных вопросов в плане миграционного пространства.

"Затем мы можем говорить о едином визовом пространстве. Это нужно делать поэтапно, ни в коем случае не одномоментно. Нужно подготовить для этого все условия, чтобы это реально работало на практике", — сказала Бодак.

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