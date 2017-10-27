Парламентарии РФ и РБ продолжат работу по гармонизации законодательства

ПСКОВ, 27 окт — РИА Новости. Парламентарии России и Белоруссии намерены продолжить работу по гармонизации законодательства двух стран, а первые парламентские слушания по этому вопросу пройдут в декабре в Брянске.

"За 20 лет действия закона о равных правах граждан страны развивались параллельно, но в законодательстве есть несовпадения, которые требуют доработки", — сказал председатель комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и России по законодательству и Регламенту, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, подводя итоги состоявшегося в Пскове постоянно действующего семинара на тему "Обеспечение равных прав граждан Союзного государства".

По его словам, участники семинара проанализировали нестыковки, которые есть в российском и белорусском законодательстве в области здравоохранения, образования, миграции, социальной политики, пенсионного обеспечения.

"Если в медицинской сфере Россия перешла на страхование, то в Белоруссии сохраняется система, которая действовала ранее. Важно, чтобы в будущем министерства, когда они вырабатывают план развития, прогнозировали, как это будет синхронизироваться между нашими законодательствами", — сказал Туров.

Кроме того, отметил парламентарий, в правовых системах двух стран сохраняются различия в предоставлении не только медицинских услуг, но в порядке поступления абитуриентов в вузы и миграционных вопросах. При этом он напомнил, что по каждому из упомянутых направлений развития уже созданы дорожные карты.

"Вопросы гармонизации законодательства России и Белоруссии и создание единой правовой системы Союзного государства станут ключевой темой первых парламентских слушаний, которые пройдут в Брянске в декабре этого года", — сообщил Туров.

В свою очередь заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Алла Бодак сказала, что псковский семинар направлен на то, чтобы подготовиться к парламентским слушаниям по вопросу унификации и гармонизации законодательства Белоруссии и России.

"Этот вопрос необходимо переформатировать, чтобы двигаться дальше", — сказала Бодак.

По ее словам, необходимо провести анализ того, что уже сделано в этой области и высказать предложения по дальнейшей гармонизации законодательства обеих стран.

Бодак считает, что к настоящему моменту уже сделано многое, достигнут высокий уровень интеграции двух государств, но есть ряд проблем, и эти проблемы необходимо решать, принимая специальные документы.

"Это может быть концепция сближения", — отметила Бодак.

На парламентских слушаниях, как сказала Бодак, будут обсуждаться вопросы по принципу от частного к общему.

"У нас достаточно высокий результат в трудовой сфере, но при этом мы хотим показать сферы, где есть проблемы и показать, что нужно делать системно, чтобы все отрасли развивались одинаково", — сказала Бодак.

Парламентское Собрание с января этого года во взаимодействии с профильными министерствами Российской Федерации и Республики Беларусь проводит заседания комиссий по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства в различных сферах.