Афанасьева: мы идем к гармонизации школьного образования в РФ и Белоруссии

О работе по унификации законодательства России и Белоруссии в рамках Союзного государства в интервью РИА Новости рассказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева:

- На совместном заседании комиссий Парламентского Собрания обсуждались вопросы унификации законодательств РБ и РФ. По каким вопросам здесь достигнут наибольший прогресс, какие проблемы остаются?

— Наиболее гармонизировано законодательство в области образования и трудоустройства. Здесь у нас большие достижения. За последние пять лет законодательство двух стран сблизилось настолько, что граждане Белоруссии могут спокойно трудиться, учиться в России по законам РФ, вернее, по общим законам, а граждане России — спокойно жить, трудиться и получать образование на территории Белоруссии.

То есть граждане двух стран имеют одинаковые права в области обучения, трудоустройства, получения пенсий и пособий. На сегодняшний день серьезно шагнуло вперед и обеспечение прав жителей Союзного государства в сфере здравоохранения. Граждане РФ и Республики Беларусь могут получать помощь в полном объеме на территории обеих стран, это очень важно.

Конечно, серьезной доработки требует все, что связано с экономикой, потому что подходы разные в экономике. Это формирование рынка сбыта, формирование рынка продукции. Очень быстро изменяется законодательство, различные подходы к налогам. Это серьезный пласт работы.

- На семинаре Парламентского Собрания, который прошел в Ростове-на-Дону в минувшем году, говорилось о необходимости создать единое пространство школьного образования России и Белоруссии.

- Мы к этому потихоньку идем. Если мы разобрались с получением высшего образования в двух странах, то в случае школьного образования, конечно, нужно гармонизировать программы, найти точки соприкосновения, чтобы наши дети получали достойные знания, воспитание, уже начиная с детского сада. Процесс непростой, так скажем, потому что методика преподавания должна быть соблюдена, а также педагогические, воспитательные, психологические навыки. То есть здесь соприкосновение нескольких наук одновременно, но все в наших силах. Я не скажу, что это затянется на много лет, но это непрерывная работа. Это постоянный процесс, постоянный прогресс, постоянные новации.

- В декабре 2015 года ряд сенаторов, в том числе, и вы, внесли в Госдуму законоп-роект, наделяющий бэби-боксы государственным статусом и дающий регионам полномочия по обеспечению их функционирования. Рассмотрение законопроекта отложили до осенней сессии. Какие, на ваш взгляд у него перспективы?

— Я думаю, что многие мои коллеги поддержат подобный законопроект. Сейчас есть два законопроекта о том, что такие "окна жизни" должны существовать, и один против, но, насколько мне известно, он отклонен на всех этапах его прохождения до первого чтения в Государственной Думе. Два законопроекта "за" по смыслу одинаковые, я надеюсь, что один из них будет принят. Какой из них — разницы нет, потому что в них закладывается основа — да, такие "окна" имеют право существовать, но сам регион принимает решение об организации их на своей территории, исходя из исторических традиций, из необходимости их существования. Мы региону даем такое право.

- А объединить эти два законопроекта возможно?

К сожалению, на сегодняшний день нет технической возможности их объединить, потому что они были внесены в абсолютно разное время: наш законопроект был внесен на год раньше, чем законопроект наших коллег.