Двенадцатый фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" открылся на Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Около 300 молодых россиян и белорусов принимают участие в XII фестивале "Молодежь — за Союзное государство", который открылся в четверг в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького и будет проходить до 19 сентября.

Перед гала-концертом член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева передала приветственное слово участникам фестиваля от председателя Госдумы РФ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина.

"Уверен, что фестиваль в Ростове-на-Дону, целью которого является духовно-нравственное обогащение молодежи через искусство и творчество, откроет новые таланты…. Берегите дружбу наших народов и будьте счастливы", — говорится в приветственном слове Володина.

Афанасьева отметила, что фестиваль с каждым годом набирает обороты.

"Мы видим, как с каждым годом фестиваль становится все краше, как появляются новые формы проявления фестиваля. Для себя мы сделали вывод – мы вас очень любим: всю молодежь России и Белоруссии; тех, кто сидит в зале и будет вступать на сцене. Мы безумно вами гордимся и уверены в том, что оставляем после себя достойную смену, которой в будущем руководить Союзным государством", — сказала Афанасьева со сцены.

Участниками фестиваля стали молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы. Вместе с юными артистами в мероприятиях форума принимают участие звезды российской и белорусской эстрады. Среди них победители и лауреаты международного конкурса "Славянский базар в Витебске", а также телевизионных проектов "Голос", "Главная сцена", "Фабрика звезд", "Народный артист", "Секрет успеха".

Ежегодно на фестивале можно увидеть представителей всех областей Белоруссии и различных регионов России. Регулярно к мероприятиям фестиваля присоединяются делегации из Казахстана и Украины. На XII фестивале проведут открытый диалог на тему "Легко ли быть молодым…", посоревнуются в спортивных турнирах, возложат цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам". Участников также ждут творческая встреча с делегатами регионального молодежного форума ""Ростов-2017. Территория успеха" и молодежная концертная эстафета по городам Ростовской области — Новочеркасску и Азову.

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" проводится с 2006 года по инициативе депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в целях создания единого культурного пространства между двумя странами, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением и формирования гражданской позиции молодежи Союзного государства.