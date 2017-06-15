Туров: необходимо синхронизировать льготы для абитуриентов вузов

Артем Туров вместе с депутатом ПС Николаем Валуевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко. Архивное фото

Артем Туров вместе с депутатом ПС Николаем Валуевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко. Архивное фото

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Белорусским школьникам, победившим в республиканских олимпиадах, следует разрешить поступать в вузы России без экзаменов, сообщил в четверг в Минске депутат Госдумы РФ Артем Туров в ходе заседания 52-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, передает Sputnik Беларусь.

В настоящее время белорусские граждане могут поступать в российские вузы на общих условиях с россиянами и наоборот. Однако льготы для абитуриентов в Союзном государстве до сих пор не согласованы.

В целях обеспечения равных прав граждан обеих стран Туров предложил в ходе парламентской сессии сделать синхронизировать льготы для поступающих в вузы. "Оба наших государства выиграют", — заверил Туров.

Суть предложения парламентария — в том, чтобы победители республиканских олимпиад из Белоруссии могли без экзаменов поступать не только в белорусские вузы, но и в российские. Аналогичные льготы предлагаются и победителям российских олимпиад в вузах Белоруссии.

"Это позволило бы на практике показать, что мы строим общее образовательное пространство Союзного государства", — подчеркнул парламентарий.

Парламентарии поддержали предложения Турова, они будут рассматриваться отдельно.