В Брянске пройдет заседание Парламентского собрания СГ в декабре

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Следующее заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в Брянске в декабре, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в четверг в Минске принимает участие в 52-й сессии Парламентского собрания, в повестке которой актуальные вопросы законотворчества, результаты союзного строительства за период с 2014 по 2017 годы и подготовка приоритетных задач развития Союзного государства на среднесрочную перспективу до 2022 года.

"Мы вчера в рамках Совета (Парламентского собрания — ред.) договорились, что будем готовить декабрьское заседание, которое пройдет уже в РФ. По общему мнению, и после достаточно бурного обсуждения, местом проведения выбран Брянск", — заявил Володин в ходе заседания.

По его словам, это город был выбран не только потому, что регион граничит с Республикой Беларусь, но и потому, что "очень много у нас там совместных проектов, которые размещены на производствах в Брянской области".

Помимо этого, Володин призвал искать новые возможности для укрепления Союзного государства России и Белоруссии.

"Мы вчера обсуждали вопросы новых форм и подходов к работе, чтобы мы не стояли на месте, используя только то, что уже наработано, а через именно новые формы развития сотрудничества выходили на те решения, которые будут и сближать наши народы, и создавать правовые условия развития Союзного государства", — пояснил он.