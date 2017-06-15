Володин предложил провести слушания по правам граждан Союзного государства

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках декабрьской сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет в Брянске, провести парламентские слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан Союзного государства.

Володин в четверг в Минске принимает участие в 52-й сессии Парламентского собрания, в повестке которой актуальные вопросы законотворчества, результаты союзного строительства за период с 2014 по 2017 годы и подготовка приоритетных задач развития Союзного государства на среднесрочную перспективу до 2022 года.

"Есть предложение, коллеги, в рамках декабрьской нашей сессии провести слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан Союзного государства. К этому времени у нас будут материалы необходимые, и мы с вами первый день потратим на обсуждение этого вопроса", — сказал Володин в ходе заседания.

Он также предложил пригласить на эти слушания представителей структур, которые займутся анализом вопроса, чтобы в целом оценить состояние вопроса равных прав граждан Союзного государства и наметить первоочередные задачи.