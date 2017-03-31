Володин: народы Белоруссии и России объединяют общие интересы и устремления

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин поздравил участников мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России отметив, что подписанный 20 лет назад договор "О Союзе Беларуси и России" положил начало новым интеграционным процессам на пространстве Содружества.

Володин отметил, что за время существования Союзного государства удалось сделать очень многое. "Созданы условия для укрепления внешнеполитического взаимодействия, сближения в сфере образования, пенсионного обеспечения, трудоустройства, реализации совместных экономических и научно-технических проектов", — говорится в поздравлении.

Спикер Госдумы указал, что отношения между нашими народами всегда отличались особой теплотой.

"Уверен, что так и будет и впредь, ведь нас объединяют не только многовековая история и общая культура, но и общие интересы, устремления в будущее", — заключил он.

Приветственные слова были зачитаны 31 марта на сцене Большого театра России во время праздничных мероприятий по случаю Дня единения.