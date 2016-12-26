Парламентское собрание Союза Беларуси и России открылось минутой молчания

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России началась в Госдуме с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

"Вчера вечером в районе города Сочи произошла страшная трагедия, над Черным морем потерпел крушение российский военный самолет. На его борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, военнослужащие Министерства обороны РФ, руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , журналисты трех телеканалов и другие наши сограждане, всего 92 человека. Эти люди летели в Сирию с гуманитарной и культурной миссией и везли помощь, радость и надежду сирийским гражданам", — сказал заместить председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Юрий Воробьев.

"Президент РФ объявил сегодняшний день днем национального траура. Мы знаем, что и в Белоруссии этот день объявлен днем национального траура. Прошу присутствующих в зале почтить память жертв этой катастрофы минутой молчания", — отметил он.