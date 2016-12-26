Володин возглавил Парламентское собрания Союза Беларуси и России

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин единогласно избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В понедельник в Госдуме открылась 51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"По почти 20-летний традиции председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избирается председатель Государственной думы Федерального собрания РФ. Вопрос согласован с белорусской стороной. И я уполномочен внести консолидированное предложение об избрании председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Володина Вячеслава Викторовича", — сказал заместить председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Юрий Воробьев.

Кандидатура Володина была поддержана единогласно.

"Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать и буду делать все для того, чтобы наши отношения в рамках Союза развивались, чтобы парламент Белоруссии и России как можно эффективнее решал задачи гармонизации и унификации законодательства", — сказал Володин после избрания.

Заместителем председателя был назначен председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

"Поскольку Палата представителей рекомендовала к избранию Владимира Павловича Андрейченко, я по поручению палат Федерального собрания РФ хотел бы сказать, что мы поддерживаем кандидатуру", — заявил Володин.