Производственный календарь на февраль-2025: рабочие и выходные дни месяца

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в феврале-2025

Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Так как в 2025 году он выпадает на воскресенье, дополнительного выходного дня в феврале не будет, он перенесен на майские праздники Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 8 выходных.

Официальные выходные дни в России

Количество календарных выходных в феврале 2025 года зависит от длительности рабочей недели:

у работающих по пятидневному графику будет 8 нерабочих дней (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля);

у работающих по пятидневному графику будет 8 нерабочих дней (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля); у сотрудников на шестидневке – 4 (2, 9, 16, 23 февраля).

Как отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году

Так как в 2025 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, правительством было решено перенести ( постановление Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335 ) выходной день на четверг, 8 мая, в результате россиян ждут длительные выходные в честь Дня Победы (с 8 по 11 мая включительно). А в феврале дополнительных выходных не намечено.

Праздники

Февраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.

Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.

15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.

День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.

27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.

Производственный календарь

Информация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.

Сколько рабочих дней

Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года выглядит следующим образом:

20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе;

20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе; 24 рабочих дня – для сотрудников на шестидневке.

В то время как в январе 2025 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.

© iStock.com / alvarez Сотрудники в офисе © iStock.com / alvarez Сотрудники в офисе

Норма рабочего времени в феврале

Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:

при 40-часовой рабочей неделе – 160 часов;

при 40-часовой рабочей неделе – 160 часов; при 36-часовой рабочей неделе – 144 часа;

при 36-часовой рабочей неделе – 144 часа; при 24-часовой рабочей неделе – 96 часов.

Когда лучше взять отпуск в феврале

Брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2025 их 20, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.

Куда съездить отдохнуть