Производственный календарь на февраль-2025: рабочие и выходные дни месяца

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в феврале-2025
Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Так как в 2025 году он выпадает на воскресенье, дополнительного выходного дня в феврале не будет, он перенесен на майские праздники Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 8 выходных.
Официальные выходные дни в России
Количество календарных выходных в феврале 2025 года зависит от длительности рабочей недели:
- у работающих по пятидневному графику будет 8 нерабочих дней (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля);
- у сотрудников на шестидневке – 4 (2, 9, 16, 23 февраля).
Как отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году
Так как в 2025 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, правительством было решено перенести (постановление Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335) выходной день на четверг, 8 мая, в результате россиян ждут длительные выходные в честь Дня Победы (с 8 по 11 мая включительно). А в феврале дополнительных выходных не намечено.
Праздники
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Февраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.
Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.
15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.
Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника
16 февраля, 10:39
День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАртистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
Производственный календарь
Информация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.
Производственный календарь на 2025 год
6 февраля, 13:14
Сколько рабочих дней
Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года выглядит следующим образом:
- 20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе;
- 24 рабочих дня – для сотрудников на шестидневке.
В то время как в январе 2025 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.
© iStock.com / alvarezСотрудники в офисе
© iStock.com / alvarez
Сотрудники в офисе
Норма рабочего времени в феврале
Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:
- при 40-часовой рабочей неделе – 160 часов;
- при 36-часовой рабочей неделе – 144 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе – 96 часов.
Когда лучше взять отпуск в феврале
Брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2025 их 20, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой
17 января, 20:56
Куда съездить отдохнуть
В конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыСохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образованияЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуВ Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы