14:26 28.02.2025 (обновлено: 23:58 21.10.2025)
Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли... РИА Новости, 21.10.2025
2025-02-28T14:26:00+03:00
2025-10-21T23:58:00+03:00
общество
2025
Артем Смирнов
Общество
Главная / Производственный календарь / Февраль

Производственный календарь на февраль-2025: рабочие и выходные дни месяца

Календарь праздников — 2025. Февраль
Оглавление
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Как граждане нашей страны будут отдыхать в последний зимний месяц, сколько в нем рабочих, праздничных и выходных дней по производственному календарю, стоит ли брать отпуск в феврале и куда можно поехать в России, – в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в феврале-2025

Во втором месяце года в России отмечают один государственный праздник – День защитника Отечества – 23 февраля. Так как в 2025 году он выпадает на воскресенье, дополнительного выходного дня в феврале не будет, он перенесен на майские праздники Всего в этом месяце 20 рабочих дат и 8 выходных.

Официальные выходные дни в России

Количество календарных выходных в феврале 2025 года зависит от длительности рабочей недели:
  • у работающих по пятидневному графику будет 8 нерабочих дней (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля);
  • у сотрудников на шестидневке – 4 (2, 9, 16, 23 февраля).
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Работникам объяснили, почему не будет длинных выходных в феврале и марте
29 января, 03:15

Как отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году

Так как в 2025 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, правительством было решено перенести (постановление Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335) выходной день на четверг, 8 мая, в результате россиян ждут длительные выходные в честь Дня Победы (с 8 по 11 мая включительно). А в феврале дополнительных выходных не намечено.

Праздники

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Февраль насыщен различными профессиональными праздниками. Например, 8 февраля отмечается День российской науки – значимая дата для профессоров, ученых, академиков, студентов, которые посвящают свою жизнь научной и исследовательской деятельности, развивают перспективные направления в науке и разрабатывают новейшие технологии.
Ежегодно 10 февраля свой праздник отмечают дипломатические работники России – послы, консулы, представители дипмиссий и другие сотрудники МИДа.
15 февраля православные верующие празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Сретение Господне.
Репродукция иконы Сретение. Выставка современной иконы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника
16 февраля, 10:39
День защитника Отечества (23 февраля) посвящен воинской славе и мужеству защитников Родины. В этот день проходят парады, митинги, спортивные соревнования и различные мероприятия военной тематики.
27 февраля обозначен Днем Сил специальных операций в России – он входит в число памятных дат Вооруженных сил нашей Родины.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАртистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.
Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани. - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Артистка выступает на патриотическом празднике ко Дню защитника Отечества в Парке Победы в Казани.

Производственный календарь

Информация в производственном календаре отражает данные об официальных рабочих, праздничных и выходных днях. Он ежегодно утверждается Правительством РФ и является важным инструментом для бухгалтеров и персонала отдела кадров при расчете заработной платы, отпускных и других выплат. А сотрудникам помогает планировать отпуск или личные дела, чтобы получить максимальное количество свободных дней и не потерять в оплате труда.
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Производственный календарь на 2025 год
6 февраля, 13:14

Сколько рабочих дней

Февраль является самым коротким месяцем по количеству календарных дней, но не по количеству рабочих. Трудовой график на февраль 2025 года выглядит следующим образом:
  • 20 рабочих дней – при пятидневной рабочей неделе;
  • 24 рабочих дня – для сотрудников на шестидневке.
В то время как в январе 2025 их всего 17, а в июне – 19 рабочих дней.
© iStock.com / alvarezСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / alvarez
Сотрудники в офисе

Норма рабочего времени в феврале

Норма продолжительности рабочего времени в феврале 2025 года составляет:
  • при 40-часовой рабочей неделе – 160 часов;
  • при 36-часовой рабочей неделе – 144 часа;
  • при 24-часовой рабочей неделе – 96 часов.

Когда лучше взять отпуск в феврале

Брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше рабочих дней, так можно получить максимальную сумму отпускных. В феврале 2025 их 20, есть возможность прибавить к отпуску выходные дни, что позволит увеличить время отдыха. Выбор дат для отпуска зависит от личных предпочтений и планов. Это может быть как начало или середина месяца, так и конец февраля. Важно также учесть погодные условия в том месте, куда планируется поехать.
Туристы на ГУМ-катке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой
17 января, 20:56

Куда съездить отдохнуть

В конце зимы можно отправиться как на горнолыжные курорты, так и в жаркие страны. Покорять горные вершины или греться на солнце у моря – выбор для каждого индивидуален. Можно также посетить Москву или Санкт-Петербург – столицы привлекают туристов зимними пейзажами, обширной культурной программой, обилием развлечений. Планировать отдых в феврале стоит заранее, чтобы выбрать выгодное предложение.
