Производственный календарь 2024

Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Нас ждут: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня и накануне 1 января 2025 года; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; два выходных на День народного единства и один на День России. Производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.