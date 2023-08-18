Рейтинг@Mail.ru
Производственный календарь 2024 - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 18.08.2023 (обновлено: 23:33 21.10.2025)
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2024/
Производственный календарь 2024
Производственный календарь 2024 - РИА Новости, 21.10.2025
Производственный календарь 2024
Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Нас ждут: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные... РИА Новости, 21.10.2025
2023-08-18T16:17:00+03:00
2025-10-21T23:33:00+03:00
инфографика
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_20129606834e62b563afefcc4996b99b.png
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175755_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_75cc1f320652642a353c80b0239d1c55.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, инфографика
Инфографика, Общество, Россия
Инфографика
Главная / Производственный календарь

Производственный календарь 2024

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Нас ждут: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня и накануне 1 января 2025 года; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; два выходных на День народного единства и один на День России. Производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.
Календарь праздничных дней в 2024 годуКалендарь праздничных дней в 2024 году
 
ИнфографикаПроизводственный календарьОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала