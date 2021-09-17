Рейтинг@Mail.ru
10:29 17.09.2021 (обновлено: 23:53 21.10.2025)
Производственный календарь 2022
Производственный календарь 2022

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2022 год. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы (31 декабря 2021 года ранее объявили нерабочим днем); трехдневные выходные в честь Международного женского дня, Дня России и Дня народного единства; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; а также один выходной 23 февраля.
Выходные и праздники в 2022 годуВыходные и праздники в 2022 году
 
