Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2022 год. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы (31 декабря 2021 года ранее объявили нерабочим днем); трехдневные выходные в честь Международного женского дня, Дня России и Дня народного единства; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; а также один выходной 23 февраля.
Производственный календарь 2022
Производственный календарь 2022 - РИА Новости, 21.10.2025
Производственный календарь 2022
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2022 год. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы (31 декабря 2021 года... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:53:00+03:00
Производственный календарь 2022
