Календарь праздничных дней в 2021 году - РИА Новости, 24.10.2025
17:53 23.04.2021 (обновлено: 20:46 24.10.2025)
Календарь праздничных дней в 2021 году
Календарь праздничных дней в 2021 году
Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день... РИА Новости, 24.10.2025
2021-04-23T17:53:00+03:00
2025-10-24T20:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681782_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_050ebf197d133696f848c0e737c53e0f.png
инфографика
Производственный календарь

Календарь праздничных дней в 2021 году

Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день — 11 мая. Президент согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, что граждане будут меньше ездить в транспорте, и это снизит риск заболеть коронавирусом. При этом в Кремле уточнили, что о новом локдауне речь не идет. Какие изменения произошли в календаре, смотрите в инфографике Ria.ru.
Календарь праздничных дней в 2021 году мобКалендарь праздничных дней в 2021 году деск
 
Производственный календарь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
