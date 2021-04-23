Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день — 11 мая. Президент согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, что граждане будут меньше ездить в транспорте, и это снизит риск заболеть коронавирусом. При этом в Кремле уточнили, что о новом локдауне речь не идет. Какие изменения произошли в календаре, смотрите в инфографике Ria.ru.
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2021/
Календарь праздничных дней в 2021 году
Календарь праздничных дней в 2021 году
2021-04-23T17:53:00+03:00
2025-10-24T20:46:00+03:00
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
инфографика