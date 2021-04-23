Календарь праздничных дней в 2021 году

Владимир Путин подписал указ, согласно которому месяц май для россиян начнется с отдыха. Перерыва между праздниками в этом году не будет, а первый рабочий день — 11 мая. Президент согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, что граждане будут меньше ездить в транспорте, и это снизит риск заболеть коронавирусом. При этом в Кремле уточнили, что о новом локдауне речь не идет. Какие изменения произошли в календаре, смотрите в инфографике Ria.ru.