Новогодние праздники 2027 года обещают быть одними из самых удобных за последние несколько лет: январские каникулы растянутся на 11 дней подряд, а 31 декабря станет нерабочим. Как отдыхаем в этот период, сколько будет выходных дней, как выглядит производственный календарь на январь 2027 года и что нужно знать о переносах выходных — в материале РИА Новости.
Важно! На момент написания материала Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2027 году, опубликованный 1 апреля 2026 года. Документ вынесен на общественное обсуждение и опубликован на портале нормативно-правовых актов. Все данные в статье основаны на этом проекте. Окончательное постановление Правительства РФ традиционно принимается осенью.
Как отдыхаем на Новый год 2027
Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Это один из самых длинных новогодних периодов — по продолжительности сопоставимый с каникулами 2026 года (12 дней) и превышающий многие предыдущие годы. Времени будет достаточно, чтобы запланировать зимние поездки и полноценный отдых с семьей.
Подготовили обзор: как организован зимний отдых в 2027 году, сколько продлятся каникулы и какие переносы предусмотрены проектом Минтруда.
В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих и 16 выходных дней.
"Последние годы выходным днем 31 декабря становится благодаря механизму рационального распределения выходных и праздничных дней, который Правительство РФ ежегодно утверждает отдельным постановлением, — объясняет основатель и руководитель "Академии Финансов и Налогов "АФиНА" Светлана Беляева. — По закону 31 декабря – не праздничный день, а выходной по решению Правительства, если 31 декабря выпадает на субботу или воскресенье, то никаких дополнительных решений не принимается".
С каких дат начинаются каникулы
Официальные даты каникул с учетом предлагаемых переносов: нерабочими будут дни с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Новогодние каникулы 2027
Дата
День недели
Статус
31 декабря 2026
Четверг
Выходной (перенос с 3 января)
1 января
Пятница
Нерабочий праздничный день
2 января
Суббота
Нерабочий праздничный день
3 января
Воскресенье
Нерабочий праздничный день
4 января
Понедельник
Нерабочий праздничный день
5 января
Вторник
Нерабочий праздничный день
6 января
Среда
Нерабочий праздничный день
7 января
Четверг
Рождество Христово
8 января
Пятница
Нерабочий праздничный день
9 января
Суббота
Выходной день
10 января
Воскресенье
Выходной день
11 января
Понедельник
Первый рабочий день
Таким образом, последний рабочий день декабря 2026 года — 30 декабря (среда), а 31 декабря становится нерабочим за счет переноса: встретить Новый год можно будет без оглядки на утренний будильник 1 января.
Первый рабочий день нового года — 11 января 2027 года (понедельник).
Производственный календарь на январь 2027
По проекту Минтруда, календарная сетка на январь 2027 года при пятидневной рабочей неделе выглядит так:
- Рабочих дней: 15
- Выходных и нерабочих праздничных дней: 16
- Сокращенных предпраздничных дней: 0 (в январе предпраздничных рабочих дней нет)
Для сравнения: в январе 2026 года также было 15 рабочих дней и 16 выходных.
Приведенные цифры актуальны для пятидневной рабочей недели. Тем, кто работает по шестидневке, стоит уточнить данные производственного календаря.
Норма рабочего времени рассчитывается по Приказу Минздравсоцразвития России № 588н. По данным проектного календаря Минтруда, при 40-часовой неделе норма рабочего времени за январь 2027 года составит 120 часов, при 36-часовой — 108 часов, при 24-часовой — 72 часа.
Стандартный график работы: пятидневка, 8 часов в день. Норма за январь 2027: 120 часов (8 ч × 15 рабочих дней). Именно на этот режим ориентируются бухгалтерский календарь, табель учета рабочего времени и кадровый учет в целом.
Сокращенное рабочее время предусмотрено для отдельных категорий работников — в частности, педагогических работников и ряда медицинских специальностей (ст. 92 ТК РФ). Норма за январь 2027: 108 часов (7,2 ч × 15 рабочих дней).
Устанавливается для работников в возрасте от 16 до 18 лет, а также в ряде других случаев, предусмотренных трудовым законодательством. Норма за январь 2027: 72 часа (4,8 ч × 15 рабочих дней).
"Независимо от того, работает сотрудник 24, 36 или 40 часов в неделю, месячный оклад является фиксированной величиной, установленной в трудовом договоре, и выплачивается в полном объеме за каждый полностью отработанный месяц", — подчеркивает Светлана Беляева. — "Согласно статьи 112 ТК РФ наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад".
Перенос выходных в 2027 году
В соответствии с частью пятой статьи 112 Трудового кодекса РФ проект постановления предусматривает перенос следующих выходных дней:
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Логика переноса стандартная: 2 и 3 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье, то есть фактически "теряются" внутри новогодних каникул. Главная цель — чтобы праздники не "пропадали" зря, а складывались в удобные отрезки для отдыха.
Перенос выходных в 2027 году
Перенос с
Перенос на
Эффект
Суббота, 2 января
Пятница, 5 ноября
Четырехдневные выходные 4–7 ноября (День народного единства)
Воскресенье, 3 января
Пятница, 31 декабря
Нерабочий день 31 декабря 2027 года
Суббота, 20 февраля
Понедельник, 22 февраля
Трехдневные выходные 21–23 февраля (День защитника Отечества)
Знание этих дат — хорошее подспорье для планирования отпуска: присоединив несколько дней к праздничным выходным, можно отправиться в полноценное путешествие.
Таким образом, благодаря переносу в 2027 году предусматриваются не только новогодние каникулы, но и пять длинных уикендов: трехдневные выходные в феврале, марте, дважды в мае и июне, а также четырехдневный отдых с 4 по 7 ноября.
"Наличие рабочей субботы в календарном месяце не влияет на размер зарплаты сотрудника, — напоминает Светлана Беляева. — Общее количество рабочих часов в неделю и в месяц остается прежним, просто один рабочий день сдвигается с понедельника на субботу. Часы, которые сотрудник отработал бы в понедельник, он отрабатывает заранее, в субботу. Для сотрудников с окладной или почасовой системой оплаты труда размер заработной платы остается неизменным: месячный оклад является фиксированной величиной и не зависит от распределения рабочих дней в течение месяца, а общее количество отработанных часов при переносе сохраняется в полном объеме. Механизм переноса выходных дней устроен так, чтобы соблюдался баланс рабочего времени. Сотрудники не теряют ни в количестве отработанных дней, ни в размере заработной платы. Меняется только формат рабочей недели".
Окончательное постановление по переносу выходных на 2027 год ожидается во второй половине 2026 года, поэтому все значения в проектных производственных календарях носят ориентировочный характер и могут быть скорректированы. По практике прошлых лет, серьезных изменений относительно проекта Минтруда не происходит, однако следить за официальной публикацией стоит.
Когда начинаются новогодние каникулы в 2027 году?
По проекту Минтруда, каникулы начинаются 31 декабря 2026 года (пятница) — этот день становится нерабочим за счет переноса выходного с 3 января.
Когда заканчиваются январские каникулы в 2027 году?
Последний нерабочий день — 10 января (воскресенье). Первый рабочий день — 11 января 2027 года (понедельник).
Сколько дней длятся новогодние каникулы 2027?
11 дней подряд: с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 включительно.
Является ли 31 декабря 2027 года выходным днем?
Да. 31 декабря 2027 года становится выходным за счет переноса выходного с воскресенья 3 января.
Утвержден ли окончательный календарь на 2027 год?
Нет. На момент публикации статьи действует только проект постановления Правительства РФ, подготовленный Минтрудом России 1 апреля 2026 года и размещенный для общественного обсуждения. Окончательное постановление ожидается осенью 2026 года.