Новогодние праздники 2027 года обещают быть одними из самых удобных за последние несколько лет: январские каникулы растянутся на 11 дней подряд, а 31 декабря станет нерабочим. Как отдыхаем в этот период, сколько будет выходных дней, как выглядит производственный календарь на январь 2027 года и что нужно знать о переносах выходных — в материале РИА Новости.

Важно! На момент написания материала Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2027 году, опубликованный 1 апреля 2026 года. Документ вынесен на общественное обсуждение и опубликован на портале нормативно-правовых актов. Все данные в статье основаны на этом проекте. Окончательное постановление Правительства РФ традиционно принимается осенью.

Как отдыхаем на Новый год 2027

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Это один из самых длинных новогодних периодов — по продолжительности сопоставимый с каникулами 2026 года (12 дней) и превышающий многие предыдущие годы. Времени будет достаточно, чтобы запланировать зимние поездки и полноценный отдых с семьей.

Подготовили обзор: как организован зимний отдых в 2027 году, сколько продлятся каникулы и какие переносы предусмотрены проектом Минтруда.

Сколько дней отдыхаем

В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих и 16 выходных дней.

"Последние годы выходным днем 31 декабря становится благодаря механизму рационального распределения выходных и праздничных дней, который Правительство РФ ежегодно утверждает отдельным постановлением, — объясняет основатель и руководитель "Академии Финансов и Налогов "АФиНА" Светлана Беляева. — По закону 31 декабря – не праздничный день, а выходной по решению Правительства, если 31 декабря выпадает на субботу или воскресенье, то никаких дополнительных решений не принимается".

С каких дат начинаются каникулы

Официальные даты каникул с учетом предлагаемых переносов: нерабочими будут дни с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Новогодние каникулы 2027 Дата День недели Статус 31 декабря 2026 Четверг Выходной (перенос с 3 января) 1 января Пятница Нерабочий праздничный день 2 января Суббота Нерабочий праздничный день 3 января Воскресенье Нерабочий праздничный день 4 января Понедельник Нерабочий праздничный день 5 января Вторник Нерабочий праздничный день 6 января Среда Нерабочий праздничный день 7 января Четверг Рождество Христово 8 января Пятница Нерабочий праздничный день 9 января Суббота Выходной день 10 января Воскресенье Выходной день 11 января Понедельник Первый рабочий день

Таким образом, последний рабочий день декабря 2026 года — 30 декабря (среда), а 31 декабря становится нерабочим за счет переноса: встретить Новый год можно будет без оглядки на утренний будильник 1 января.

Первый рабочий день нового года — 11 января 2027 года (понедельник).

Производственный календарь на январь 2027

По проекту Минтруда, календарная сетка на январь 2027 года при пятидневной рабочей неделе выглядит так:

Рабочих дней : 15

: 15 Выходных и нерабочих праздничных дней : 16

: 16 Сокращенных предпраздничных дней: 0 (в январе предпраздничных рабочих дней нет)

Для сравнения: в январе 2026 года также было 15 рабочих дней и 16 выходных.

Приведенные цифры актуальны для пятидневной рабочей недели. Тем, кто работает по шестидневке, стоит уточнить данные производственного календаря.

Норма рабочего времени

Норма рабочего времени рассчитывается по Приказу Минздравсоцразвития России № 588н. По данным проектного календаря Минтруда, при 40-часовой неделе норма рабочего времени за январь 2027 года составит 120 часов, при 36-часовой — 108 часов, при 24-часовой — 72 часа.

40-часовая неделя

Стандартный график работы: пятидневка, 8 часов в день. Норма за январь 2027: 120 часов (8 ч × 15 рабочих дней). Именно на этот режим ориентируются бухгалтерский календарь, табель учета рабочего времени и кадровый учет в целом.

36-часовая неделя

Сокращенное рабочее время предусмотрено для отдельных категорий работников — в частности, педагогических работников и ряда медицинских специальностей (ст. 92 ТК РФ). Норма за январь 2027: 108 часов (7,2 ч × 15 рабочих дней).

24-часовая неделя

Устанавливается для работников в возрасте от 16 до 18 лет, а также в ряде других случаев, предусмотренных трудовым законодательством. Норма за январь 2027: 72 часа (4,8 ч × 15 рабочих дней).

"Независимо от того, работает сотрудник 24, 36 или 40 часов в неделю, месячный оклад является фиксированной величиной, установленной в трудовом договоре, и выплачивается в полном объеме за каждый полностью отработанный месяц", — подчеркивает Светлана Беляева. — "Согласно статьи 112 ТК РФ наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад".

Перенос выходных в 2027 году

В соответствии с частью пятой статьи 112 Трудового кодекса РФ проект постановления предусматривает перенос следующих выходных дней:

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Логика переноса стандартная: 2 и 3 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье, то есть фактически "теряются" внутри новогодних каникул. Главная цель — чтобы праздники не "пропадали" зря, а складывались в удобные отрезки для отдыха.

Перенос выходных в 2027 году Перенос с Перенос на Эффект Суббота, 2 января Пятница, 5 ноября Четырехдневные выходные 4–7 ноября (День народного единства) Воскресенье, 3 января Пятница, 31 декабря Нерабочий день 31 декабря 2027 года Суббота, 20 февраля Понедельник, 22 февраля Трехдневные выходные 21–23 февраля (День защитника Отечества)

Знание этих дат — хорошее подспорье для планирования отпуска: присоединив несколько дней к праздничным выходным, можно отправиться в полноценное путешествие.

Таким образом, благодаря переносу в 2027 году предусматриваются не только новогодние каникулы, но и пять длинных уикендов: трехдневные выходные в феврале, марте, дважды в мае и июне, а также четырехдневный отдых с 4 по 7 ноября.

"Наличие рабочей субботы в календарном месяце не влияет на размер зарплаты сотрудника, — напоминает Светлана Беляева. — Общее количество рабочих часов в неделю и в месяц остается прежним, просто один рабочий день сдвигается с понедельника на субботу. Часы, которые сотрудник отработал бы в понедельник, он отрабатывает заранее, в субботу. Для сотрудников с окладной или почасовой системой оплаты труда размер заработной платы остается неизменным: месячный оклад является фиксированной величиной и не зависит от распределения рабочих дней в течение месяца, а общее количество отработанных часов при переносе сохраняется в полном объеме. Механизм переноса выходных дней устроен так, чтобы соблюдался баланс рабочего времени. Сотрудники не теряют ни в количестве отработанных дней, ни в размере заработной платы. Меняется только формат рабочей недели".

Окончательное постановление по переносу выходных на 2027 год ожидается во второй половине 2026 года, поэтому все значения в проектных производственных календарях носят ориентировочный характер и могут быть скорректированы. По практике прошлых лет, серьезных изменений относительно проекта Минтруда не происходит, однако следить за официальной публикацией стоит.

Вопросы и ответы

Когда начинаются новогодние каникулы в 2027 году?

По проекту Минтруда, каникулы начинаются 31 декабря 2026 года (пятница) — этот день становится нерабочим за счет переноса выходного с 3 января.

Когда заканчиваются январские каникулы в 2027 году?

Последний нерабочий день — 10 января (воскресенье). Первый рабочий день — 11 января 2027 года (понедельник).

Сколько дней длятся новогодние каникулы 2027?

11 дней подряд: с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 включительно.

Является ли 31 декабря 2027 года выходным днем?

Да. 31 декабря 2027 года становится выходным за счет переноса выходного с воскресенья 3 января.

Утвержден ли окончательный календарь на 2027 год?

Нет. На момент публикации статьи действует только проект постановления Правительства РФ, подготовленный Минтрудом России 1 апреля 2026 года и размещенный для общественного обсуждения. Окончательное постановление ожидается осенью 2026 года.