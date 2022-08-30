Выходные в сентябре-2022: нормы рабочих часов, производственный календарь

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый осенний месяц 2022 года небогат на праздники и дополнительные дни для отдыха. На какие числа придутся официальные выходные в сентябре в России, какие праздничные дни будут в этот период, сколько рабочих дней в сентябре, производственный календарь на месяц и когда выгоднее всего брать отпуск трудящимся Москвы и страны в целом, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в сентябре 2022

Сентябрь открывает деловой сезон и включает в себя только традиционные выходные: субботу и воскресенье. Государственных праздников в этом месяце нет, зато есть профессиональные: например, на 2 число приходится День российской гвардии и патрульно-постовой службы полиции, 9 сентября - День тестировщика, 13 сентября свой праздник отмечают программисты и парикмахеры, 29 – оториноларингологи, а 30 - переводчики. Несмотря на то, что 1 сентября ежегодно проводятся торжественные линейки и мероприятия для школьников и студентов, он не является официальным выходным.

Выходные дни

Общее количество выходных в сентябре - 8 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 число.

1 сентября

положен еще один оплачиваемый отпуск), и родители двух или более детей, не достигших 14-летнего возраста (им также положен дополнительный отпуск в размере двух недель без сохранения заработной платы). Отвести ребенка в школу и посетить торжественную линейку можно, если взять на этот день отгул, отпуск за свой счет или подгадать с официальным отпуском. Кроме того, законно не идти на работу могут доноры (у них есть дополнительный выходной день, который оплачивается), граждане, работающие на вредных производствах (им помимо основногоеще один оплачиваемый отпуск), и родители двух или более детей, не достигших 14-летнего возраста (им такжев размере двух недель без сохранения заработной платы).

Если позаботиться об этом заранее, можно отработать в выходной день, чтобы 1 сентября отдыхать. В удобные даты могут взять отпуск и мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории граждан.

Любой сотрудник, у которого доверительные отношения с начальством, может договориться с руководством отпустить его на день или полдня, чтобы отвести ребенка в школу, но работодатель может правомерно отказать.

Производственный календарь

Производственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, рабочих отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, сотрудники могут в соответствии с ним планировать отпуск в удобное время.

Сколько рабочих дней

Общее количество дней в месяце - 30, из них рабочих - 22 (данные для пятидневной рабочей недели).

Норма рабочего времени в сентябре

91 ТК РФ ), но есть категории работников, для которых это время сокращено ( ст. 92 ТК РФ ). Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (согласно статье), но есть категории работников, для которых это время сокращено ().

Норма на сентябрь составляет:

Рабочая неделя, час норматив в месяц, час 40 176 39 171,6 36 158,4 24 105,6 18 79,2

Для другой продолжительности рабочей недели норму часов, которые необходимо отработать, можно рассчитать по формуле:

количество календарных дней в месяце / на количество рабочих дней в неделе * отработанные дни в месяце.

Когда выгодно взять отпуск в сентябре

Самые выгодные месяцы для отпуска те, в которых больше всего рабочих дней. Чем их меньше, тем дороже они стоят, поэтому в такое время лучше ударно поработать, тем более, в январе, мае и феврале и так достаточно праздничных дней, когда можно отдохнуть, не используя отпуск. Поэтому сентябрь - хороший выбор для официального отдыха, можно не только получить удовольствие от бархатного сезона, но и не упустить финансовую выгоду.

"Лучше брать отпуск в августе, а также в марте , сентябре и декабре. Наименее выгодно идти в отпуск в январе, в мае и в феврале", — рассказывает юрист HeadHunter , эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева

Это связано с методикой расчета отпускных и заработной платы. Например, для того чтобы рассчитать сумму зарплаты, необходимо оклад разделить на количество дней в месяце и умножить на число отработанных дней. Для определения отпускного пособия бухгалтерия рассчитывает величину среднего дневного заработка, который зависит от календарных, а не рабочих дней. Поэтому отпускные всегда меньше заработной платы.

Татьяна Нечаева объясняет, что когда отпуск выпадает только на рабочие дни, то сотрудник получает за них только средний дневной заработок, с другой стороны, если в отпуск включить больше выходных, то получается более выгодно, так как они не входят в счет заработной платы, но оплачиваются во время отпуска.