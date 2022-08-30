Рейтинг@Mail.ru
Выходные и праздничные дни в сентябре 2022 в России: как отдыхаем официально
18:32 30.08.2022
Выходные в сентябре-2022: нормы рабочих часов, производственный календарь
Выходные и праздничные дни в сентябре 2022 в России: как отдыхаем официально
Выходные в сентябре-2022: нормы рабочих часов, производственный календарь
Первый осенний месяц 2022 года небогат на праздники и дополнительные дни для отдыха. На какие числа придутся официальные выходные в сентябре в России, какие... РИА Новости, 22.10.2025
Выходные в сентябре-2022: нормы рабочих часов, производственный календарь

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый осенний месяц 2022 года небогат на праздники и дополнительные дни для отдыха. На какие числа придутся официальные выходные в сентябре в России, какие праздничные дни будут в этот период, сколько рабочих дней в сентябре, производственный календарь на месяц и когда выгоднее всего брать отпуск трудящимся Москвы и страны в целом, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в сентябре 2022

Сентябрь открывает деловой сезон и включает в себя только традиционные выходные: субботу и воскресенье. Государственных праздников в этом месяце нет, зато есть профессиональные: например, на 2 число приходится День российской гвардии и патрульно-постовой службы полиции, 9 сентября - День тестировщика, 13 сентября свой праздник отмечают программисты и парикмахеры, 29 – оториноларингологи, а 30 - переводчики. Несмотря на то, что 1 сентября ежегодно проводятся торжественные линейки и мероприятия для школьников и студентов, он не является официальным выходным.
Выходные дни

Общее количество выходных в сентябре - 8 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 число.

1 сентября

Отвести ребенка в школу и посетить торжественную линейку можно, если взять на этот день отгул, отпуск за свой счет или подгадать с официальным отпуском. Кроме того, законно не идти на работу могут доноры (у них есть дополнительный выходной день, который оплачивается), граждане, работающие на вредных производствах (им помимо основного положен еще один оплачиваемый отпуск), и родители двух или более детей, не достигших 14-летнего возраста (им также положен дополнительный отпуск в размере двух недель без сохранения заработной платы).
Если позаботиться об этом заранее, можно отработать в выходной день, чтобы 1 сентября отдыхать. В удобные даты могут взять отпуск и мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории граждан.
Любой сотрудник, у которого доверительные отношения с начальством, может договориться с руководством отпустить его на день или полдня, чтобы отвести ребенка в школу, но работодатель может правомерно отказать.

Производственный календарь

Производственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, рабочих отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, сотрудники могут в соответствии с ним планировать отпуск в удобное время.

Сколько рабочих дней

Общее количество дней в месяце - 30, из них рабочих - 22 (данные для пятидневной рабочей недели).
Норма рабочего времени в сентябре

Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (согласно статье 91 ТК РФ), но есть категории работников, для которых это время сокращено (ст. 92 ТК РФ).
Норма на сентябрь составляет:

Рабочая неделя, час

норматив в месяц, час

40

176

39

171,6

36

158,4

24

105,6

18

79,2

Для другой продолжительности рабочей недели норму часов, которые необходимо отработать, можно рассчитать по формуле:
количество календарных дней в месяце / на количество рабочих дней в неделе * отработанные дни в месяце.

Когда выгодно взять отпуск в сентябре

Самые выгодные месяцы для отпуска те, в которых больше всего рабочих дней. Чем их меньше, тем дороже они стоят, поэтому в такое время лучше ударно поработать, тем более, в январе, мае и феврале и так достаточно праздничных дней, когда можно отдохнуть, не используя отпуск. Поэтому сентябрь - хороший выбор для официального отдыха, можно не только получить удовольствие от бархатного сезона, но и не упустить финансовую выгоду.
"Лучше брать отпуск в августе, а также в марте, сентябре и декабре. Наименее выгодно идти в отпуск в январе, в мае и в феврале", — рассказывает юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Это связано с методикой расчета отпускных и заработной платы. Например, для того чтобы рассчитать сумму зарплаты, необходимо оклад разделить на количество дней в месяце и умножить на число отработанных дней. Для определения отпускного пособия бухгалтерия рассчитывает величину среднего дневного заработка, который зависит от календарных, а не рабочих дней. Поэтому отпускные всегда меньше заработной платы.
Татьяна Нечаева объясняет, что когда отпуск выпадает только на рабочие дни, то сотрудник получает за них только средний дневной заработок, с другой стороны, если в отпуск включить больше выходных, то получается более выгодно, так как они не входят в счет заработной платы, но оплачиваются во время отпуска.
