Майские праздники 2026: как отдыхаем, календарь выходных, даты 1 и 9 мая

МОСКВА — РИА Новости. Многие россияне с нетерпением ждут майские праздники и заранее начинают строить планы на длинные весенние выходные. Сколько праздничных дней подарит производственный календарь в 2026 году, как отдыхаем в мае, и чем можно заняться — в материале РИА Новости.

Когда отдыхаем в мае 2026 года

В отличие от долгих новогодних праздников, майские в большинстве случаев оказываются разделены на две части. Первой мы обязаны отмечаемому 1 мая празднику Весны и Труда, вторая связана с Днем Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников На праздничном мероприятии, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади в Москве. Архивное фото. © РИА Новости / Кирилл Каллиников На праздничном мероприятии, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади в Москве. Архивное фото.

За счет примыкающих к праздничным дням выходных (суббота и воскресенье) продолжительность первой и второй частей майских праздников в 2026 году выходит одинаковой. Отдыхать доведется по три дня.

Столь скромная продолжительность праздничных майских выходных объясняется тем , что в начале года россиянам выпали долгие новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года).

“В соответствии со статьей 6 ТК РФ, государственные органы власти субъектов РФ имеют право устанавливать и дополнительные нерабочие (праздничные) дни, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Так, например, в Республике Тыва 6 мая отмечают день Конституции Республики, и для жителей данного региона это также будет выходной день”.

Первые майские

Первая часть майских праздников в 2026 году продлится с 1 по 3 мая. Непосредственно сам праздник Весны и Труда выпадает на пятницу, 2 мая — это суббота, выходной день, а 3 мая приходится на воскресенье.

В соответствии с производственным календарем 30 апреля считается предпраздничным днем, а значит, многих ждет сокращенный рабочий день. Трудовые будни вновь стартуют в понедельник 4 мая.

Вторые майские

День Победы в 2026 году выпадает на субботу, то есть на выходной день. А статья 112 действующего Трудового кодекса гласит, что в том случае положенный в честь праздника дополнительный день отдыха переносится на следующий ближайший по календарю рабочий день. То есть отметив День Победы в субботу, 9 мая, россияне закономерно отдохнут еще и в воскресенье 10 мая, а затем благодаря переносу — в понедельник 11 мая. На работу нужно выйти во вторник 12 мая.

Рабочие дни между праздниками

Между первой и второй частью майских праздников россиян ждет практически полноценная рабочая неделя: с 4 по 8 мая. Только в пятницу, 8 мая, предусмотрена возможность сделать сокращенный рабочий день. Все остальные дни придется отработать по привычному графику.

Производственный календарь

Расписание праздничных, выходных и рабочих дней на конкретный год, количество рабочих дней в каждом из 12 месяцев года и в любом из четырех кварталов, нормы рабочего времени в зависимости от продолжительности рабочей недели за месяц, квартал или полугодие — все эти данные содержит производственный календарь

Норма рабочего времени в мае

В мае 31 календарный день, при этом число рабочих дней в 2026 году — 19, а выходных и праздничных — 12.

Далее приведены нормы рабочего времени в часах, которые предусмотрены производственным календарем на 2026 год и варьируются в зависимости от продолжительности трудовой недели.

Производственный календарь на май 2026 года Показатель Количество дней / часов Календарных дней 31 Рабочих дней 19 Выходных и нерабочих праздничных дней 12 Норма рабочего времени (при 40-часовой рабочей неделе) 151 час Норма рабочего времени (при 36-часовой рабочей неделе) 135,8 часа Норма рабочего времени (при 24-часовой неделе) 90,2 часа

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

статье 113 Трудового кодекса РФ напрямую прописано, что привлечь сотрудника к работе в официально зафиксированные праздничные и выходные дни можно лишь в том случае, если на то получено письменное согласие самого работника, а также требуется срочное выполнение таких задач, которые невозможно было предусмотреть заранее, но от которых зависит дальнейшее функционирование организации.

Исключение может быть сделано лишь в нескольких случаях. Например, если привлечение сотрудника к работе необходимо для предотвращения катастрофы или аварии на производстве, поможет не допустить несчастные случаи и уничтожение имущества работодателя, а также если речь идет о выполнении неотложных задач в чрезвычайных условиях и так далее. В этих обстоятельствах согласия работника по закону не требуется.

“Если вы работали в выходные дни, то работодатель обязан либо оплатить их, либо предоставить дополнительный выходной день в соответствии со статьей 153 ТК РФ, — говорит Оксана Васильева. — Работа в майские праздники оформляется через получение письменного согласия работника и соответствующий приказ. Работнику на окладе, отработавшему все 19 рабочих дней, оплачивается за май целый оклад. Если отработано меньше, за каждый день оплачивается 1/19 оклада. Так, у работника с окладом 45 000 рублей, который с 4 по 8 мая был в отпуске, зарплата за май составит 33 157,89 рубля (45 000 руб. / 19 дн. x 14 дн.)”.

Когда выгодно взять отпуск в мае

Некоторые россияне предпочитают уходить в отпуск именно в мае, добавив положенные им по закону дни отдыха к праздничным выходным. Однако эксперты утверждают, что подобное решение — далеко не самое удачное с финансовой точки зрения, и брать отпуск в мае — совсем не выгодное решение. Ведь при расчете отпускных учитывается средний заработок гражданина за один месяц, а потому планировать свой отпуск лучше на те месяцы, в которые минимум выходных дней и больше рабочих.

“Получается, что выгоднее всего в 2026 году будет уйти в отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре. Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2026 году будут январь, февраль и май”, — отмечает Оксана Васильева.

Если в отпуск работник идет по графику, то даты больничного он не выбирает. Расчет производится исходя из среднего заработка сотрудника, рассчитанного за два года, предшествующих наступлению больничного.

"Процент среднего заработка зависит от страхового стажа работы: менее 5 лет — 60%, от 5 лет до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100% среднего заработка, — добавляет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская. — При страховом стаже менее шести месяцев размер пособия составит сумму, не превышающую за полный календарный месяц МРОТ (в 2026 году это 27 093 рубля). Если у работника оплата больничного производится 100%, и он работает на окладе, то больничный будет выгоден с максимальным захватом выходных дней. И особенно выгодно уходить на больничный в майские праздники. А вот болеть уже после майских нежелательно и не выгодно”.

Законодательная база

Полный перечень нерабочих праздничных дней в России перечислен в статье 112 Трудового кодекса. Здесь же прописаны и основные моменты, связанные с ними.

Ежегодно правительство готовит постановление, в котором указаны все переносы выходных дней на наступающий год. В 2026 году данные аспекты регулируются Постановлением от 24 сентября 2025 года №1466.

Чем заняться на майские праздники

До сих пор для многих россиян майские праздники по традиции ассоциируются с началом очередного дачного сезона. Если климатические условия позволяют (земля уже достаточно прогрелась к этому периоду и так далее), то можно приступать непосредственно к работам на грядках или в саду, если погода не позволяет это сделать — навести порядок на участке, проверить инвентарь.

Если весенняя погода уже готова порадовать долгожданным теплом, то выходные дни можно провести с семьей или друзьями на природе . Например, устроить пикник, выбраться на рыбалку или пожарить шашлыки. При этом не стоит забывать о правилах безопасности, особенно если в регионе уже стартовал сезон клещей