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Как отдыхаем в июле 2026: календарь выходных и праздников
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16:53 18.06.2026 (обновлено: 16:54 18.06.2026)
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Выходные и праздничные дни в июле 2026

© ИнфографикаПроизводственный календарь на июль 2026
Производственный календарь на июль 2026
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Июль 2026 года — один из самых "рабочих" летних месяцев: государственных праздников в производственном календаре на этот месяц нет, а выходные ограничены обычными субботами и воскресеньями. Разбираемся, как отдыхаем в июле, сколько выходных предстоит и когда выгоднее всего брать отпуск.

Как отдыхаем в июле 2026 года

В отличие от мая или января, июль не балует длинными каникулами: нерабочих праздничных дней в этом месяце нет вовсе. Все выходные дни приходятся на стандартные субботы и воскресенья — без переносов и без дополнительных дней отдыха.
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Календарь выходных в июле 2026 года:
  • 4–5 июля — суббота и воскресенье;
  • 11–12 июля — суббота и воскресенье;
  • 18–19 июля — суббота и воскресенье;
  • 25–26 июля — суббота и воскресенье.
Режим работы в июле — классическая пятидневная неделя. Сокращенных предпраздничных дней в этом месяце также не предусмотрено, каждая неделя отрабатывается полностью.
Для тех, кто ориентируется по официальному календарю, июль — спокойный месяц без сюрпризов: никаких переносов выходных и дополнительных нерабочих дней.
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Производственный календарь

Производственный календарь на июль 2026 года утвержден с учетом стандартной структуры рабочей недели и не содержит особых исключений для этого месяца.

Сколько рабочих дней

В июле 2026 года 23 рабочих дня и 8 выходных дней. Всего в месяце 31 календарный день.
Это один из самых продуктивных месяцев года по количеству рабочих дней, наравне с октябрем и декабрем. Для сравнения: в январе или мае, где есть длинные праздничные блоки, рабочих дней заметно меньше.
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Анапа

Норма рабочего времени в июле

Норма рабочего времени в июле 2026 года:
  • при 40-часовой неделе — 184 часа;
  • при 36-часовой неделе — 165,6 часа;
  • при 24-часовой неделе — 110,4 часа.
Эти цифры важны для кадрового учета и бухгалтерии: норма часов применяется при расчете зарплаты и отпускных.

Когда выгодно взять отпуск в июле

Несмотря на отсутствие праздников, июль остается одним из самых популярных месяцев для отпуска, ведь это разгар лета и сезон отпусков у большинства компаний. С точки зрения расчета отпускных июль считается нейтральным и зачастую более выгодным месяцем по сравнению с январем или маем, поскольку в нем много рабочих дней и нет длинных праздничных периодов.
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Праздничные дни, попадающие на период отпуска, не входят в число дней отпуска и не оплачиваются как отпускные, то есть отдых автоматически продлевается на эти дни без расхода лимита отпуска. В июле таких "бонусных" дней нет, поэтому отпуск считается строго по календарным дням.
Если цель — увеличить продолжительность отдыха за счет праздничных дней, стоит рассмотреть месяцы с длинными государственными праздниками, например январь или май. Если цель — спокойно отдохнуть летом без привязки к выгоде по дням, июль остается отличным выбором: теплый сезон и отпускной период у большинства коллег.
При составлении графика отпусков на 2026 год стоит учитывать, что июль — месяц с полной рабочей нагрузкой до и после отпуска, сокращенных дней в производственном календаре на этот месяц не предусмотрено.
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Частые вопросы о выходных в июле

  • Сколько выходных дней в июле 2026 года?
В июле 2026 года 8 выходных дней — четыре субботы и четыре воскресенья. Дополнительных праздничных дней в этом месяце не предусмотрено.
  • Есть ли в июле 2026 года праздничные дни?
Нет, официальных государственных праздников в июле нет. Это единственный летний месяц без нерабочих праздничных дат.
  • Будут ли в июле сокращенные рабочие дни?
Нет, предпраздничных и сокращенных дней в июле 2026 года не предусмотрено, все дни отрабатываются в полном объеме.
  • Переносятся ли выходные дни в июле на другие даты?
Нет, переносов выходных в июле 2026 года не предусмотрено. Все выходные совпадают со стандартными субботами и воскресеньями.
  • Сколько часов нужно отработать в июле при 40-часовой неделе?
При стандартной 40-часовой неделе норма рабочего времени в июле 2026 года — 184 часа. Эта цифра используется при расчете зарплаты в бухгалтерии.
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Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы в ТЦ Метрополис в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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