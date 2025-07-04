Как отдыхаем в июле 2025 года: выходные и рабочие дни месяца

МОСКВА, — РИА Новости. Как отдыхаем в июле 2025 года, сколько в месяце официальных выходных и рабочих дней, будет ли в России перенос выходных в связи с государственными праздниками, выгодно ли брать отпуск в этом месяце для длительного отдыха — в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в июле
Государственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, в июле нет. Но на этот месяц приходятся многие профессиональные праздники, в том числе:
- 1 июля - День ветеранов боевых действий;
- 8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил РФ;
- 20 июля – День металлурга;
- 23 июля – День работника торговли;
- 25 июля – День сотрудника органов следствия РФ;
- 25 июля – День системного администратора;
- 26 июля – День работника торговли;
- 29 июля – День системного администратора;
- 27 июля – День Военно-Морского Флота.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛюди на набережной в Новороссийске во время парада кораблей, посвященного Дню ВМФ
Люди на набережной в Новороссийске во время парада кораблей, посвященного Дню ВМФ
Кроме того, в июле много церковных дат, основные из которых:
- 7 июля - Рождество пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня;
- 8 июля - блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев;
- 12 июля - День первоверховных апостолов Петра и Павла;
- 21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы;
- 28 июля - праздник Равноапостольного князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
Именно 28 июля в нашей стране отмечают День крещения Руси, а 8 июля — День Петра и Февронии, другое название праздника - День семьи, любви и верности, который стал отечественной альтернативой западному Дню святого Валентина.
Выходные дни
Так как дополнительных нерабочих дней в связи с государственными праздниками в июле нет, выходными являются только стандартные суббота и воскресенье (при пятидневной рабочей неделе). В 2025 году это: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 июля.
Производственный календарь - специальный календарь, в котором обозначены все праздничные, выходные и рабочие дни в году. Законодательно понятие "производственный календарь" не закреплено, поэтому его называют по-разному, например, табельный, рабочий или календарь рабочего времени.
Сколько рабочих дней
В июле 2025 года 31 календарный день, из которых 23 - рабочих и 8 выходных.
Норма рабочего времени в июле
Нормы рабочего и нерабочего времени работников установлены в Трудовом кодексе (гл. 18 Трудового кодекса РФ), в июле они составляют:
- при 40-часовой рабочей неделе 184 часа;
- при 36-часовой рабочей неделе 165,6 часов;
- при 24-часовой рабочей неделе 110,4 часа.
Когда выгодно взять отпуск в июле
© РИА Новости / Виктор Драчев | Перейти в медиабанкДевушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы на берегу залива Припяти в древнем белорусском Турове
Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы на берегу залива Припяти в древнем белорусском Турове
Середина лета - излюбленное время для отпусков у большинства россиян. В этом месяце проходит большое количество мероприятий в разных уголках нашей родины и не только, например, закрытие сезона белых ночей в Санкт-Петербурге, VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, масштабное празднование дня Ивана Купалы на Алтае, “Славянский базар в Витебске” (Белоруссия) и многие другие.
Июль в 2024 году выгоден для того, чтобы взять отпуск, так как человек получает заработную плату за рабочие дни, а отпускное пособие – за календарные. В этом плане он идет наравне с октябрем, в котором тоже 23 рабочих дня.
Поэтому чем больше рабочих дней в месяце, на который планируется отпуск, тем больше будут отпускные. Заявление необходимо подать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее, чем за три рабочих дня до наступления отпуска.