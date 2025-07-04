Как отдыхаем в июле 2025 года: выходные и рабочие дни месяца

МОСКВА, — РИА Новости. Как отдыхаем в июле 2025 года, сколько в месяце официальных выходных и рабочих дней, будет ли в России перенос выходных в связи с государственными праздниками, выгодно ли брать отпуск в этом месяце для длительного отдыха — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в июле

Государственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, в июле нет. Но на этот месяц приходятся многие профессиональные праздники, в том числе:

1 июля - День ветеранов боевых действий ;

29 июля – День системного администратора; 27 июля – День Военно-Морского Флота.

Кроме того, в июле много церковных дат, основные из которых:

7 июля - Рождество пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня;

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы; 28 июля - праздник Равноапостольного князя Владимира, во Святом Крещении Василия.

Именно 28 июля в нашей стране отмечают День крещения Руси, а 8 июля — День Петра и Февронии, другое название праздника - День семьи, любви и верности, который стал отечественной альтернативой западному Дню святого Валентина.

Выходные дни

Так как дополнительных нерабочих дней в связи с государственными праздниками в июле нет, выходными являются только стандартные суббота и воскресенье (при пятидневной рабочей неделе). В 2025 году это: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 июля.

Производственный календарь

Производственный календарь - специальный календарь, в котором обозначены все праздничные, выходные и рабочие дни в году. Законодательно понятие "производственный календарь" не закреплено, поэтому его называют по-разному, например, табельный, рабочий или календарь рабочего времени.

Сколько рабочих дней

В июле 2025 года 31 календарный день, из которых 23 - рабочих и 8 выходных.

Норма рабочего времени в июле

Нормы рабочего и нерабочего времени работников установлены в Трудовом кодексе (гл. 18 Трудового кодекса РФ), в июле они составляют:

при 40-часовой рабочей неделе 184 часа;

при 36-часовой рабочей неделе 165,6 часов;

при 36-часовой рабочей неделе 165,6 часов; при 24-часовой рабочей неделе 110,4 часа.

Когда выгодно взять отпуск в июле

Середина лета - излюбленное время для отпусков у большинства россиян. В этом месяце проходит большое количество мероприятий в разных уголках нашей родины и не только, например, закрытие сезона белых ночей в Санкт-Петербурге, VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, масштабное празднование дня Ивана Купалы на Алтае, “Славянский базар в Витебске” (Белоруссия) и многие другие.

Июль в 2024 году выгоден для того, чтобы взять отпуск, так как человек получает заработную плату за рабочие дни, а отпускное пособие – за календарные. В этом плане он идет наравне с октябрем, в котором тоже 23 рабочих дня.