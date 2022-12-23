Как отдыхаем в феврале 2023 года: праздники и перенос выходных дней

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В феврале 2023 года россиян ждут длинные выходные в честь праздника - Дня защитника Отечества. Как будем отдыхать в последний зимний месяц, будут ли сокращенными рабочими днями 14, 22, 24 числа, сколько рабочих часов по производственному календарю, стоит ли брать отпуск — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем официально в феврале 2023 года

Всего в феврале 2023 года будет 28 календарных дней. Из них для граждан, трудящихся на пятидневке:

18 рабочих дней (17 полных и 1 сокращенный день);

10 дней выходных и праздников.

День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг, при этом на пятницу 24 февраля перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом, во второй месяц года россиян ожидает длинный уикенд с 23 по 26 февраля включительно. А вот работающим по шестидневке в субботу 25 февраля придется прервать отдых и приступить к трудовым обязанностям.

Выходные и праздничные дни в России

В феврале россиян ждет 10 выходных дней, включая праздничные даты 23 и 24 февраля.

Стандартные выходные:

суббота – 4, 11, 18 25 февраля;

воскресенье – 5, 12, 19, 26 февраля.

Жители республик Алтай, Бурятия, Калмыкия, Тыва и Забайкальского края в феврале 2023 года, в отличие от граждан других регионов России, будут отдыхать на один день больше. Связано это с проведением местного праздника (буддийского Нового года), который региональные власти сделали выходным днем.

Как работаем 23 и 24 февраля

День защитника Отечества имеет фиксированную дату — 23 февраля. Он стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Родины. Является символом мужества и доблести российского воинства. В 2002 году его перевели в разряд всероссийских праздников и объявили нерабочим днем.

Праздник в 2023 году выпадает на четверг, а на пятницу 24 февраля правительством РФ был утвержден перенос нерабочего дня с 1 января. В результате образуются длинные выходные – целых четыре дня – 23, 24, 25, 26 февраля.

Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ работа в праздничные и выходные дни запрещена. Поэтому работодатель не вправе заставить сотрудника работать 23 февраля. За исключением случаев, когда специалист дал согласие выходить на работу по просьбе руководителя.

Негосударственные праздники

Помимо утвержденного праздника защитника Отечества, 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, 13 февраля — Всемирный день радио. В России День святого Валентина не относится к числу традиционных праздников, но 14 февраля влюбленные признаются в своих чувствах, обмениваясь валентинками — открытками в виде сердечек и другими презентами. 15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. 21 февраля — Международный день родного языка. Эти даты не относятся к государственным праздникам и являются обычными рабочими днями.

Производственный календарь на 2023 год

Официальные рабочие, праздничные и выходные дни в феврале 2023 года отражены в производственном календаре России, который ежегодно утверждается правительством РФ. Информация включает в себя данные, необходимые для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета заработной платы и отпускных. А сотрудники могут в соответствии с ним планировать свой отпуск, чтобы не потерять в оплате.

Сколько рабочих дней в феврале

В феврале 2023 года будет 18 рабочих будней. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иное не прописано в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться. В четверг 23 февраля 2023 года россияне отмечают День защитника Отечества, а накануне 22 числа будут работать на час меньше.

Норма рабочего времени в феврале

Нормы продолжительности рабочего времени рассчитываются с учетом того, что накануне праздничных выходных в этом месяце планируется один сокращенный день — 22 февраля:

при 40-часовой рабочей неделе – 143 часа (18 x 8 - 1, где 18 – количество рабочих дней, 8 – длительность рабочей смены, 1 – число сокращенных рабочих дней);

при 36-часовой – 128,6 часа (18 x 7,2 - 1);

при 24-часовой – 85,4 часа (18 x 4,8 - 1).

