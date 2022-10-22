Праздники и выходные в декабре 2022 года: производственный календарь

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Как отдыхаем в декабре 2022 года, сколько выходных дней, есть ли официальные праздники в месяце в России, особенности рабочего графика 12, 30 и 31 числа, выгодно ли брать отпуск в декабре, сколько продлятся новогодние каникулы в 2023 году — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в декабре

В декабре нет государственных праздников, благодаря которые россияне могли бы получить дополнительные нерабочие дни. В последний месяц 2022 года россиян ожидают только традиционные выходные в субботу и воскресенье.

Выходные дни

В декабре праздничные дни отсутствуют, всего девять выходных дней. При пятидневке это 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря. Для людей, работающих шесть дней в неделю, выходные в декабре 2022 выпадают только на воскресенья — 4, 11, 18 и 25 числа.

Инфографика

Выходные дни или нет

День Конституции

В последнем месяце года Россия празднует День Конституции — 12 декабря. На протяжении десяти лет (с 1994 года по 2004 год) эта дата была нерабочим днем. Но согласно Федеральному закону от 29.12.2004 № 201-ФЗ, праздник исключен из статьи 112 Трудового кодекса РФ и рабочий день пройдет по стандартному графику. В июле 2005 года День Конституции России причислен к памятным датам.

30 декабря

Пятница, 30 число, по общим правилам считается полноценным рабочим днем, а не сокращенным. Поэтому россиянам придется провести на рабочем месте весь день. Однако работодатели могут по собственной инициативе отпустить своих сотрудников раньше.

31 декабря

Канун Нового года для всех граждан, работающих на пятидневке, во всех регионах России будет выходным днем, т.к. это суббота. А для людей, работающих шесть дней в неделю, выходными считаются только воскресные дни. Поэтому 31 декабря 2022 года для этой категории трудящихся будет сокращенным, поскольку является предпраздничным.

Возможно, 31 декабря все же сделают выходным днем на постоянной основе (в 2021 году он был официально объявлен нерабочим). Во всяком случае, ранее в Минтруде отмечали , что рассмотрят такую возможность.

Производственный календарь

производственном календаре России, который ежегодно утверждается правительством РФ, отражены официальные рабочие, праздничные и выходные дни в декабре 2022 года. Информация включает в себя данные необходимые для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета заработной платы и отпускных. А сотрудники могут в соответствии с ним планировать свой отпуск, чтобы не потерять в оплате.

В декабре 2022 года нет государственных праздников, но имеются памятные даты. В начале зимы 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, 5 числа — День добровольца (волонтера) РФ, 9 декабря — День Героев Отечества, 12 декабря — День Конституции РФ, а 25 декабря Рождество отмечают российские католики и протестанты.

Сколько рабочих дней в декабре

Согласно утвержденному производственному календарю в России в последнем месяце 2022 года при пятидневной рабочей неделе будет 22 рабочих дня и 9 выходных и праздничных дней.

Норма рабочего времени в декабре

В текущем году норма продолжительности рабочего времени в декабре составит:

176 рабочих часов — при 40-часовой рабочей неделе;

158,4 рабочих часов при загруженности 36 часов в неделю;

105,6 рабочих часов, если трудиться 24 часа в неделю.

Государственных праздников в декабре нет, поэтому и официальных сокращенных рабочих дней не будет. Уйти с работы пораньше 30 или 31 декабря сотрудники смогут только с разрешения руководства.

Когда выгодно взять отпуск в декабре

Большое количество рабочих дней (всего 22) и отсутствие официальных праздников делает последний месяц текущего года одним из самых выгодных для ежегодного оплачиваемого отпуска. Начисление отпускных осуществляется исходя из среднего заработка за 12 месяцев предшествующих отдыху. Чем выше средний заработок, тем больше оплата отпуска — и наоборот.

В декабре многие работники предпочитают брать отпуск во второй половине месяца, чтобы продлить отдых за счет новогодних каникул, спокойно закупить подарки и продукты к праздничному столу. Это вполне рациональная идея с финансовой точки зрения. При оформлении отпуска в конце года можно не только хорошо отдохнуть, но и получить стандартные отпускные. Сотрудник не потеряет в деньгах, т.к. чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска.

Начинать отпуск лучше всего в пятницу или в субботу, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных, за которые также начисляют отпускные.

Новогодние каникулы в 2023 году

Череда нерабочих дней в первом месяце 2023 года продлится с 1 по 8 января. С учетом субботы 31 декабря россияне будут отдыхать девять дней.