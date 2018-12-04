Аэрофлот передаст авиакомпании "Россия" часть рейсов в Бангкок и Коломбо

МОСКВА, 4 дек — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот передаст дочерней авиакомпании "Россия" с 10 декабря 2018 года (дата для вылета из Москвы) фактическое выполнение рейсов Москва — Бангкок — Москва.

Пассажиры, имеющие билеты на рейсы SU276/277 с датой вылета после 10 декабря, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании "Россия".

Тем, кто не желает воспользоваться перевозкой на рейсах "России", предоставляется возможность либо оформить возврат билета по месту его приобретения, либо переоформить билет на другие рейсы Аэрофлота по тому же маршруту в пределах плюс/минус 5 дней от первоначальной даты вылета.

С 17 декабря 2018 года (дата для вылета из Москвы) передаются рейсы SU286/SU287 по маршруту Москва-Коломбо-Москва.

Полеты по обоим направлениям будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево (Терминал D) на комфортабельных дальнемагистральных лайнерах Boeing 777 авиакомпании "Россия". Аэрофлот эксплуатирует указанные рейсы совместно с дочерним перевозчиком.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и контакт-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8 (800)444 5555 (Россия).

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.