ПАО "Аэрофлот" объявляет глобальную рождественскую распродажу

МОСКВА, 30 ноя — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот объявляет глобальную рождественскую распродажу авиабилетов по самым популярным направлениям Аэрофлота из Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость авиабилетов из Москвы по России — от 2 987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3 536 рублей, в города Европы от 10 975 рублей.

Тарифы на перелеты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3 937 рублей, в европейские города — от 11 415 рублей, в страны Средней Азии — от 9 292 рублей. С полным перечнем городов и ценами на перевозку можно ознакомиться на сайте акции.

Период проведения акции с 30 ноября по 12 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте ПАО "Аэрофлот", (ОРГН 1027700092661, Москва, 119002, ул. Арбат, д. 10), в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории РФ и за рубежом.

Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота, которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Обратная перевозка может начаться не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3-х дней пребывания, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана — без ограничений. Бронирование должно быть сделано не ранее 09:00 московского времени 30 ноября 2018 года.

Количество мест ограничено.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов, а также с перечнем направлений можно на официальном сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 (495) 223-5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

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