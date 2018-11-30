Новогоднее шоу "Дети в интернете" пройдет в Москве с 24 декабря по 7 января

МОСКВА, 30 ноя — Режиссерский центр "Карнавал-стиль". Новогоднее шоу "Дети в интернете" продолжает традицию легендарной московской Елки Мэра: вот уже более 20 лет в новогодние каникулы в Концертном зале на Новом Арбате, 36 поселяется сказка. Несколько поколений москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.

Над сценарием нового шоу работали писатели Эдуард Успенский и Андрей Усачев, а над музыкальным оформлением — композитор Максим Дунаевский.

Также над постановкой работает режиссерско-постановочная команда "Карнавал-Стиль", которая более 25 лет совместно с актерами московских театров, артистами эстрады и цирка создает популярные новогодние программы.

"Дети в интернете" - это захватывающая новогодняя история, масштабные декорации, уникальные костюмы и лазерное шоу, которые непременно покорят сердца не только детей, но и взрослых. Ведь последние тоже нередко пропадают в интернете!

Во время шоу гости всех возрастов попадут в виртуальный мир с реальными приключениями, сразятся с непобедимой армией трансформеров, высадятся на таинственной Планете клонов, бросят вызов лидерам фантастической гонки "Формула-13" и, конечно же, вернут своих друзей в реальный мир с настоящим Новым годом!

Перед началом шоу в фойе развернется красочная интерактивная программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными новогодними подарками.

Даты проведения: с 24 декабря 2018 года по 7 января 2019 года

Время начала: 12.00; 15.00;18.00

Продолжительность шоу: 70 минут

Подробности: http://elkaarbat36.ru

Возрастное ограничение: 0+

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