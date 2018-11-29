Аэрофлот объявил финрезультаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2018 года

МОСКВА, 29 ноя — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" (далее "Группа", тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:

"Группа "Аэрофлот" подводит итоги третьего квартала — высокого и наиболее значимого сезона для авиакомпании. Его результаты можно считать успешными как с операционной, так и с финансовой точки зрения, особенно принимая во внимание конъюнктуру товарных и валютных рынков, которая оказала в той или иной степени влияние на результаты не только российских, но и всех глобальных авиакомпаний.

Наше решение по ускорению операционного развития и выставлению дополнительных провозных емкостей в третьем квартале оправдало себя, поскольку позволило нарастить пассажиропоток при росте загрузки кресел и положительной динамике доходных ставок. Рост пассажиропотока Группы в третьем квартале составил 13,1%, что позволило по итогам девяти месяцев достигнуть рост 10,2%. Это дает нам уверенность в достижении озвученных годовых целей по операционным показателям.

Темп роста выручки в третьем квартале составил 18,0% и находится на уровне, сопоставимом с результатами второго квартала. Хотя управление доходами постоянно находится в зоне нашего пристального внимания, в этом году мы усилили тактические инструменты управления емкостями и загрузкой, а также внедрили ряд других инициатив, направленных на минимизацию риска недополучения доходов.

В третьем квартале продолжился строгий контроль над расходами, что позволило впервые в текущем году обеспечить превышение темпов роста выручки над расходами, несмотря на курсовое давление, а также на то, что темп роста стоимости авиационного керосина по отношению к аналогичному периоду прошлого года ускорился и составил 47%. Таким образом, за девять месяцев 2018 года по сравнению с девятью месяцами 2017 года средняя стоимость одной тонны керосина для Группы выросла на 36%.

Масштабная программа по поддержанию финансовых результатов, включающая инициативы как со стороны доходов, так и со стороны расходов, показала свою эффективность. Удельные расходы за исключением топлива на кресло-километр в третьем квартале снизились на 2,3% несмотря на растущее курсовое давление на валютные статьи расходов.

Таким образом, за девять месяцев мы получили чистую прибыль в размере 22,5 млрд рублей. Однако, в низкий сезон четвертого квартала мы вошли с сохраняющейся высокой стоимостью керосина и избытком емкостей на рынке. Начавшееся снижение нефтяных котировок отразится на стоимости керосина только в декабре. При этом курсовое давление на операционные расходы не ослабло, а наоборот усилилось. В этой связи Группа "Аэрофлот" намерена продолжать строгий контроль над затратами в четвертом квартале".

За девять месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 млн пассажиров, что на 10,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Выручка Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 466 345 млн руб.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 379 408 млн руб., что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя также оказало влияние увеличение доходных ставок, прежде всего, на международных направлениях на фоне ослабления курса рубля к евро и соответствующей корректировки валютных доходов.

Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 34,2%, до 30 566 млн руб., прежде всего в связи с ростом удельной доходности данных перевозок, а также в связи с продолжающимся развитием чартерной программы авиакомпании "Россия".

Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 13,6%, до 12 839 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 14,2%.

Прочая выручка увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43 532 млн руб., что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, который был в значительной степени компенсирован снижением доходов от обслуживания сторонних авиакомпаний, а также внедрением нового стандарта IFRS 15, повлиявшего на классификацию сервисных сборов за внесение изменений в бронирование между прочей выручкой и выручкой от регулярных пассажирских перевозок.

Расходы на авиационное топливо за 9 месяцев 2018 года увеличились на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 131 965 млн руб. Рост расходов обусловлен повышением средних цен на авиатопливо в рублях на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне динамики стоимости нефти, ускорившей свой рост в третьем квартале, а также увеличением объема перевозок и налета часов.

Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 297 534 млн руб.

Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 80 268 млн руб., увеличившись на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов. Оптимизация расходов на сервис сдержала рост данной статьи расходов.

Расходы на оплату труда выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61 315 млн руб., в связи с повышением заработной платы командиров воздушных судов с начала 2018 года, а также увеличением численности персонала, сопровождающим рост и развитие Группы. Умеренный рост в отчетном периоде был достигнут за счет переоценки резерва на будущие выплаты работникам.

Расходы по операционной аренде воздушных судов составили 63 768 млн руб., увеличившись на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено в основном значительным расширением парка воздушных судов (чистое увеличение количества воздушных судов в операционной аренде составило 57 самолетов или 21,8% по сравнению с 30 сентября 2017 года), а также ростом ставок LIBOR за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в частности средняя трехмесячная ставка LIBOR увеличилась на 1,0 п.п. до 2,20%). Дополнительное влияние на расходы связано с ускорением роста затрат в третьем квартале на фоне ослабления рубля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32 009 млн руб. Влияние на данную статью расходов оказало увеличение объема текущих работ по ремонту, обусловленное расширением парка воздушных судов и разным составом проводимых периодических ремонтов в сравниваемых периодах, а также работы по обслуживанию и ремонту воздушных судов, проведенные во втором квартале текущего года, связанные с необходимостью поддержания высокого уровня качества продукта.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 22 478 млн руб., что связано с реализацией программы по оптимизации затрат, в том числе на рекламу и маркетинг.

Расходы на амортизацию и таможенные пошлины снизились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10 343 млн руб., что связано в том числе с уменьшением количества самолетов в финансовом лизинге.

Прочие расходы снизились на 4,0%, до 27 353 млн руб., что обусловлено в том числе начислением резерва под обязательства по уплате капитализируемых платежей социального характера, предусмотренных законодательством РФ, в аналогичном периоде прошлого года, а также увеличением доходов от возврата акциза на авиатопливо.

В результате влияния вышеуказанных факторов показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и операционного лизинга (EBITDAR) составил 110 957 млн руб. при рентабельности 23,8%.

Финансовые доходы за 9 месяцев 2018 года снизились на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 311 млн руб., что отражает уменьшение прибыли от курсовых разниц, а также общий тренд по снижению процентных ставок в российской экономике, определивший уменьшение процентных доходов от размещения свободных денежных средств.

Финансовые расходы снизились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5 365 млн руб., что преимущественно связано с сокращением расходов по процентам по займам, обусловленным значительным уменьшением долга в течение 2017 года.

Убыток от реализации результата хеджирования в сумме 4 925 млн руб. представляет собой реализованный результат хеджирования выручки в долларах США лизинговыми обязательствами в той же валюте.

Чистая прибыль Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года составила 22 490 млн руб. и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2%.

Общий долг по состоянию на 30 сентября 2018 года снизился на 7,6% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года и составил 96 871 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано с уменьшением обязательств по финансовой аренде вследствие поэтапного вывода четырех воздушных судов и перевода нескольких воздушных судов в состав активов для перепродажи.

По состоянию на 30 сентября 2018 года объем невыбранных лимитов по кредитным линиям, доступным Группе "Аэрофлот" в крупнейших российских и международных банках, составлял 81,5 млрд руб.

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