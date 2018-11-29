В Москве пройдет уникальное шоу на воде

В Москве пройдет уникальное шоу на воде

В Москве пройдет уникальное шоу на воде

МОСКВА, 29 ноя — "Аквамагика". C 29 декабря 2018 года по 6 января 2019 года в современном дворце спорта "Водный стадион Динамо" пройдет уникальное шоу на воде "Сказка о царе Салтане" Автором и руководителем представления восьмой год подряд выступает Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

Зрителей ждет по-настоящему захватывающее зрелище в камерном пространстве бассейна, что позволит каждому гостю детально разглядеть восхитительные декорации и костюмы постановки и окунуться в атмосферу легендарной сказки А.С. Пушкина.

Уникальное шоу на воде объединило в себе классический сюжет, прекрасную музыку и современных героев сказки: звезд мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсменов — флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.

Адрес: (метро "Водный стадион") Водный стадион "Динамо", Ленинградское шоссе, д.39, стр.53.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта

На площадке перед водным стадионом вас ждет живая Елка и развлекательная программа.

Возраст зрителей 0+.

Подробности: http://aquamagica.ru/

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