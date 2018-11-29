В Сургуте открылся центр "Дошкольное ЛЕГО образование"

МОСКВА, 29 ноя — LEGO Education. 27 ноября состоялась церемония торжественного открытия первого ресурсного центра "Дошкольное Лего Образование", созданного на базе детского сада №17 "Белочка" по инициативе Департамента образования Администрации города Сургута и компании LEGO Education.

Ресурсный центр "Дошкольное Лего Образование" создан для обучения современным образовательным методикам, апробации новейших образовательных решений от LEGO Education, разработки и дистрибуции собственного педагогического опыта, продвижения идей практического обучения и STEAM методик в своем регионе.

На церемонии открытия присутствовали Кадырова Елена Петровна, директор МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" города Сургута; Дощанова Вета Анатольевна, заместитель директора МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" города Сургута; Букина Ирина Анатольевна начальник отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" города Сургута; Гончарова Светлана Петровна, директор МАУ "Информационно-методический центр" города Сургута, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами LEGO Education Андрей Лопухин, и заведующая ДОУ №17 "Белочка" Валентина Игнатова.

В торжественной части выступили воспитанники детского сада "Белочка". После официальной церемонии открытия детскому саду №17 был вручен сертификат подтверждающий, что данное образовательное учреждение является флагманским детским садом LEGO Education, т.к. подобный проект является одним из первых в России. Также все участники мероприятия смогли лично попробовать занятия центра в Лего-студии.

"Мы очень рады, что совместно с департаментом образования города Сургута реализуем новый проект по созданию LEGO Education экосистемы в ХМАО, идеей которого является создание сообщества учебных заведений использующих на своих занятиях самые современные образовательные решения и обменивающихся накопленным опытом STEAM методик, — отметил Андрей Лопухин. — Сегодня современные технологии стремительно развиваются и нам необходимо уже с раннего возраста начать формировать личность, обладающую всеми актуальными навыками 21-го века и быть конкурентно способным в век роботов и искусственного интеллекта".

В ходе мероприятия состоялся круглый стол на тему: "Обучающие Инициативы LEGO Education для округа", на котором были обсуждены перспективные направления сотрудничества образовательных структур г. Сургута и компании LEGO Education.

Цитата директора Департамента образования г. Сургута

Детский ресурсный центр "Дошкольное Лего образование" располагается по адресу: г. Сургут, улица Университетская, дом 23/3.

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