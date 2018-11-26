Общественный совет "Аэрофлота" провел завершающее в этом году заседание

МОСКВА, 26 ноя — ПАО Аэрофлот". Сегодня состоялось завершающее в 2018 году заседание Общественного совета Аэрофлота. Оно прошло под председательством Татьяны Тарасовой — советского и российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР.

Основной темой заседания стала новая Стратегия развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года, которая получила название "100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота". Члены совета ознакомились с главными положениями этой программы, которая ранее была доложена Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и получила его одобрение.

В предстоящие пять лет Аэрофлот и его дочерние компании планируют резко нарастить пассажиропоток, что упрочит позиции России в числе великих авиационных держав. В 2023 году Группа "Аэрофлот" перевезет до ста миллионов пассажиров. При этом втрое возрастет объем транзитных перевозок, а значит, и статус Аэрофлота как глобальной авиакомпании, которая доминирует на одном из самых важных и конкурентных международных рынков — транзите Европа — Азия. Первоочередное внимание национальный перевозчик уделит повышению доступности воздушного транспорта для россиян, в особенности на межрегиональных маршрутах, в обход московского авиаузла. К 2023 году Аэрофлот откроет четыре новые региональные базы: Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, а также международный хаб в Красноярске. Компания является главным партнером отечественного авиастроения и в предстоящие годы усилит эту стратегическую роль: к 2026 году парк самолетов российского производства будет насчитывать в Группе "Аэрофлот" до 200 современных машин Superjet 100 и МС-21, конкурентоспособных на мировом рынке. Аэрофлот уже сегодня является одним из лидеров глобальной отрасли в сфере цифровизации. Новая стратегия предусматривает здесь новые прорывы, в том числе на базе внедрения искусственного интеллекта.

"В уходящем году Аэрофлот достойно отметил свое 95-летие укреплением позиций в глобальной элите гражданской авиации, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — К следующему, столетнему, юбилею мы намерены выйти на качественно новый уровень по всем стратегическим направлениям. Наша цель не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий, по уровню сервиса, а главное — беспрецедентное повышение доступности авиаперелетов для российских граждан".

Второй пункт повестки дня состоявшегося заседания — перспективы программы "плоских тарифов", которую Аэрофлот реализует с 2015 года для обеспечения доступной авиатранспортной связи с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком. Членов Общественного совета заинтересовал вопрос, каким образом Аэрофлот сможет продолжить эти социальные перевозки по цене ниже себестоимости в условиях роста издержек для отрасли. Руководство авиакомпании подчеркивает, что считает недопустимым повышение фиксированных низких тарифов для отдаленных и стратегически важных регионов. В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по "плоским" тарифам дочерней авиакомпании "Россия". За счет этого снизится средний "плоский" тариф, предлагаемый Группой "Аэрофлот", а количество билетов по указанным тарифам вырастет. При этом на дальневосточных рейсах "России" комфорт и уровень обслуживания сравнимы с премиальным сервисом Аэрофлота.

"Считаю повестку дня сегодняшнего заседания очень содержательной, — заявила Татьяна Тарасова. — Мы обсудили вопросы государственной важности. Еще более важно то, что они имеют высокое значение для каждого россиянина. От того, насколько доступным будет самолет для самых разных слоев населения, зависит будущее России в целом, ее экономика, обустроенность, привлекательность. Общественный совет высоко ценит стремление руководства Аэрофлота создать сеть перевозок, которая наилучшим образом способствует достижению этих приоритетных целей".

Общественный совет Аэрофлота — консультационно-совещательный орган, который действует с 2014 года. Он помогает компании поддерживать диалог с обществом и реагировать на его запросы. Совет состоит из 24 членов, которые работают на безвозмездной основе. Среди них — представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, профессиональных объединений, культуры и спорта.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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