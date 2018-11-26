"Аэрофлот" добавил 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

МОСКВА, 26 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт "Деловой проездной", предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании. Теперь "Деловой проездной" доступен на следующих маршрутах: Санкт-Петербург — Мурманск — Санкт-Петербург; Москва — Воронеж/Белгород/Саратов/Оренбург/Анапа/Ставрополь/Астрахань/МинеральныеВоды/Мурманск/Махачкала/Нижневартовск/Сургут/Иркутск/Красноярск/Минск-Москва.

"Деловой проездной" представляет собой "единый" билет на несколько полетов "туда и обратно" на выбранном маршруте (от 2 до 8). Стоимость "Делового проездного" зависит от количества приобретаемых полетов "туда и обратно", класса обслуживания и направления. Первый полет бронируется на конкретную дату и рейс, а остальные полеты остаются открытыми с возможностью забронировать их на любой удобный для пассажира рейс (при наличии мест по выбранному тарифу). Осуществить бронирование возможно позвонив в контактный центр ПАО "Аэрофлот", а также обратившись в офис собственной продажи ПАО "Аэрофлот" или в агентство, оформившее "Деловой проездной", не позднее, чем за 1 час до запланированного времени вылета рейса.

Данный тарифный продукт также доступен на следующих рейсах: Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград, Архангельск, Санкт-Петербург — Краснодар, Санкт-Петербург — Калининград, Казань — Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов можно на сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов).

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