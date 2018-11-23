Компания SHISHKIN представила коллекцию одежды для ЭКСПО-2025

МОСКВА, 23 ноя — SHISHKIN uniform atelier. Компания SHISHKIN uniform atelier презентует новую коллекцию униформы для международной выставки ЭКСПО-2025.

Инновационная швейная фабрика SHISHKIN uniform atelier в очередной раз реализовала масштабный проект по созданию брендированной линейки одежды и аксессуаров для ЭКСПО-2025. Опыт работы с известными спортивными организациями, такими как ФК "Зенит", ХК "ЦСКА", ХК "Автомобилист", Академия единоборств РМК, активное участие в "Иннопром-2018", корпоративный заказ для WorldSkills Russia, коллективная работа и реализация идей "ЭКСПО-2025" — все это обуславливает лидерство компании и стремление к экспериментальным формам воплощения.

Новую коллекцию отличает смелый дизайн в оригинальном исполнении: преимущественно контрастные цвета, яркие принты и геометрия форм. Суровый уральский климат в гармоничном союзе с эффектной формой коллекции — это новый взгляд на современность. Идейное единство фирменного стиля присутствует в каждом изделии, начиная от футболок, бомберов, курток-аляска, и заканчивая различными аксессуарами — бейсболками, выполненными в различных цветах, сумками, зонтами и даже шапками-ушанками. В каждой вещи прослеживается традиционный русский колорит со взглядом в будущее. Особое внимание к деталям обеспечивает бескомпромиссное качество продукции. Все материалы вывязывались под заказ по оригинальным рисункам и затем уральские портные создавали изделия при помощи современного автоматизированного оборудования. "Высокое качество не достигается случайно, это всегда результат осмысленных стараний", — высказывание теоретика искусства и знаменитого писателя Джона Раскина как нельзя точно объясняет концепцию работы SHISHKIN uniform atelier.

Геометрия и силуэт спортивной униформы направлены на максимально комфортную посадку, а также износостойкость при любых погодных условиях. Портной контролирует каждый закладываемый им шов, понимая, как та или иная операция скажется на конечной посадке изделия.

Определяющим фактором является и выбор материала. При создании данной коллекции использовались лучшие ткани проверенных европейских поставщиков. Прорывом стал фольгированный подклад с ионами серебра, обеспечивающими максимальное сопротивление холоду.

Современная легкая промышленность — это стремительно развивающийся механизм. Конкурентоспособность и готовность дальше поддерживать статус, занимая лидирующие позиции в индустрии отечественной легкой промышленности, — это та заявка, с которой SHISHKIN uniform atelier вступает в новый сезон.

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