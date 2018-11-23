Определены лучшие рекламисты в области интернет-коммуникаций

МОСКВА, 23 ноя — AdIndex. Состоялось награждение лидеров AdIndex Awards — единственной премии в области рекламы, где победителей определяют рекламодатели. В этом году почти 915 экспертов из 650 компаний-производителей товаров и услуг выбрали лучшие digital-агентства в 14 сервисных сегментах.

Церемония награждения победителей AdIndex Awards прошла 22 ноября. Награды вручались лидерам ежегодного рейтинга Digital Index 2018 и Technology Index 2018, а также компаниям, заслужившим признание профсообщества. Главную награду вечера — Гран-При — получило агентство ICONTEXT, удостоенное максимального количества призов и номинаций.

Совместно с партнерами AdIndex назвал имена главных законодателей современных трендов: блогеров, инфлюенсеров и киберспортсменов.

Награда Esports Influencer 2018 была присуждена Роману "RAMZES666" Кушнареву, ставшему в этом году амбассадором бренда Head & Shoulders. В номинации YouTube Blogger 2018 победил российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Совместно с журналом Cosmopolitan AdIndex представил номинацию COSMO CELEBRITY INDEX, где были отмечены: блогер и телеведущая Мария Миногарова (Cosmo Celebrity Index Влогер 2018) и певица Ханна (Cosmo Celebrity Index Music Influencer 2018).

В этом году церемония AdIndex Awards прошла в стиле Advertising Gods. Гости вечеринки угадывали сорта вина FORT Wine & Spirits и пробовали божественные коктейли в барах CityAds и Digital Geeks. Сделать глоток свежего воздуха и погрузиться в атмосферу первозданной природы посетители AdIndex Awards смогли в фотозоне "Корела", где к тому же всех желающих угощали авторскими напитками карельского происхождения. Отпущением диджитальных грехов занималась компания Coffee Bean, разыгравшая среди самых честных сертификат на год бесплатного кофе.

Прямая трансляция велась во "ВКонтакте" — официальной соцсети премии AdIndex Awards.

Посмотреть рейтинги и узнать методики подсчета можно здесь: Technology Index 2018 и Digital Index 2018.

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