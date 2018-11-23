В Москве прошел XXVI Международный архитектурный фестиваль "Зодчество '18"

МОСКВА, 23 ноя — Оргкомитет фестиваля "Зодчество". В течении трех дней, с 19 по 21 ноября 2018 года, в ЦВЗ "Манеж" прошел XXVI Международный архитектурный фестиваль "Зодчество" — наиболее авторитетная выставка лучших российских проектов и построек, а также достижений российских городов и регионов в архитектурно-градостроительной области, организуемая Союзом архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительств Москвы и Московской области.

Девизом "Зодчество'18" стало понятие "РЕКОНТЕКСТ", объединяющее в себе все приметы современного состояния городов, чья среда и застройка претерпевают качественные изменения для создания комфортной и эффективной инфраструктуры, реализации новых методов формирования общественных и рекреационных пространств, работы с наследием и городскими сообществами.

Актуальность поднятых на фестивале "Зодчество'18" тем и вопросов подтвердила беспрецедентная по насыщенности деловая программа, в рамках которой на четырех площадках прошло более 50 мероприятий: конференций, пленарных и кейс-сессий, дискуссий, круглых столов, лекций и презентаций; с участием почти 300 спикеров.

Не менее разнообразной и представительной была экспозиционная составляющая фестиваля, на котором были представлены масштабные стенды наиболее активно развивающихся в области архитектуры и градостроительства регионов. В "Зодчество'18" приняли участие: Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, Московская, Ростовская, Сахалинская, Иркутская области, Краснодарский и Хабаровский края, а также Республика Крым.

Несомненным достижением фестиваля "Зодчество'18" стала серия специальных (кураторских) проектов, подготовленных ведущими исследовательскими, образовательными и экспертными институциями, в которых каждый из участников развивал те или иные аспекты главной темы фестиваля — "РЕКОНТЕКСТ". Разработанные кураторами фестиваля Владимиром Кузьминым и Владиславом Савинкиным для размещения спецпроектов ярко оранжевые каркасные башни "Архитектоны" стали символами фестиваля "Зодчество'18", превратив просторный зал ЦВЗ "Манеж" в подобие города: с кварталами, домами, проспектами и улицами.

Также в фестивале приняли активное участие ведущие российские производители и поставщики строительных материалов и технологий.

XXVI Международный архитектурный фестиваль "Зодчество" стал рекордным во многих отношениях. Общая посещаемость фестиваля достигла 12 тысяч человек и могла бы быть еще больше, если бы не организационные накладки с проходом в ЦВЗ "Манеж" из-за параллельно идущей выставки "Сокровища России". Дирекция фестиваля приложила максимум усилий для организации прохода, но избежать очередей не удалось.

Организаторы приносят свои извинения посетителям и участникам фестиваля за доставленные неудобства.

21 ноября 2018 года в последний день работы XXVI Международного архитектурного фестиваля "Зодчество'18" состоялась торжественная церемония объявления лауреатов и победителей в основных номинациях конкурсной программы фестиваля: "Регионы России", "Архитектурные произведения" (Проекты, Постройки), "Творческие архитектурные коллективы и мастерские", "Лучшее издание", в которых были номинированы более 450 работ.

Российская национальная Премия "Хрустальный Дедал" и Гран-при фестиваля "Зодчество'18" присуждена реализованному проекту архитектурной мастерской Михаила Мамошина "Застройка пешеходной набережной Северной Двины в Архангельске: МФК "ДЕЛЬТА", ЖК "ОМЕГА ХАУС", ЖК "АЛЬФА". Авторский коллектив: М.А. Мамошин (рук. проекта), А.Х. Богатырева, А.В. Кралин, А.М. Мамошин, А.И. Щеглов, при участии Е.А. Бастрыкина (Архангельск), П.В. Веряскина, Д.Ю. Гришко, А.П. Федченко; Е.П. Шмаев (ГИП), С.В. Никулин (конструктор, Архангельск).

Дополнительная информация о фестивале "Зодчество", деловой программе, специальных проектах и экспозициях регионов представлены на сайте.

PR-менеджер: Елена Петухова: +7 (495) 410-00-76, pr@zodchestvo.com

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