"Аэрофлот" интегрировал возможность использования PASS2U для android

МОСКВА, 22 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U. Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности "Аэрофлот Бонус".

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо установить на мобильное устройство приложение Pass2U, после чего пассажиры Аэрофлота смогут через личный кабинет добавлять билеты, посадочные талоны и карту лояльности при помощи одного нажатия — "добавить в Pass2U".

Ранее Аэрофлот реализовал возможность хранения карт для обладателей IOS-устройств, интегрировав доступ к Apple Wallet.

Аэрофлот остается крупнейшим онлайн-продавцом в России. Все более инновационными становятся сайт и мобильные приложения Аэрофлота как средства существенного улучшения сервиса и повышения эффективности коммерческой деятельности. Активное внедрение информационных технологий — стратегический курс Аэрофлота, который позволяет повысить эффективность и прибыльность бизнеса, а также предложить клиентам сервис нового качества.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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