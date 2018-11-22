Определен шорт-лист "Героев нашего времени" - 2018

МОСКВА, 22 ноя — Пресс-центр проекта "Герои нашего времени". Определен шорт-лист Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Герои нашего времени" — 2018. На победу в 8 номинациях претендуют 26 участников. Церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве.

Шорт-лист сформирован на основе "народного голосования" — в 2018 году в нем приняло участие свыше 30 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Все истории героев опубликованы на сайте проекта www.tobehero.ru/heroes/2018/.

Теперь к голосованию приступят члены жюри — именно им предстоит определить "Героев нашего времени"-2018. В жюри вошли:

Дмитрий Груздев — заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня"

Роман Карманов — заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда"

Вадим Ковалев — заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров

Иван Кокорин — российский киноактер

Екатерина Коляда — член правления, директор и дизайнер проектов и конференций АКМР, учредитель и директор Национальной премии "Медиа-Менеджер России"

Нина Осовицкая — директор Бренд-центра HeadHunter

Наталья Плетенецкая — заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию "ЛокоТех"

Лариса Покачалова — вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

Алексей Скребков — доцент кафедры "Электропоезда и локомотивы" Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук

Филипп Смирнов — радиоведущий, "Радио 7 на 7 холмах"

Наталья Транковская — заместитель генерального директора по организационному развитию АО "Росэлектроника"

Валерий Федоров — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Алексей Харнас — главный редактор ИД "Гудок"

Напомним, в этом году номинантами "Героев нашего времени" стали работники 25 предприятий. Всего на конкурсный отбор было подано около 200 заявок — в 2 раза больше, чем в 2017 году. До народного голосования Оргкомитетом допущено около 90 участников.

В 2018 году герои будут выбраны по 8 номинациям. Это пять традиционных номинаций: "От сердца к сердцу" (за волонтерскую деятельность, благотворительность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (за деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (за подвиг, совершаемый в течение всей жизни: многодетство, донорство и т.д.), "Всегда в сердце" (за военно-патриотическую работу). Также в проекте появилось три новых номинации: "Кулибины нашего времени" (за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство), "Яркий старт" (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства, производственной или научной деятельности) и "Вирус добра" (для фондов и благотворительных организаций).

Подробная информация, положение и условия участия размещены на сайте www.tobehero.ru.

"Герои нашего времени" — Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели — поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

Организатором инициативы выступает АНО ЦСП "Быть человеком", генеральным партнером — Группа компаний "ЛокоТех". Проект поддержали Министерство труда и социальной защиты РФ, общественная организация "Деловая Россия", Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние", АКМР, Роспрофжел. Генеральный HR-партнер — Head Hunter.

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