Media summit Ассоциации REPA пройдет 3 декабря

МОСКВА, 21 ноя — Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Как не потеряться в PR-новшествах? Что сделать, если в воздухе витает негатив? Что нового изобретено для PR в digital-пространстве? Как бороться с собственными сотрудниками?

Представители ведущих СМИ и эксперты PR поделятся опытом и поразмышляют на тему PR будущего на Медиа-саммите Ассоциации REPA 3 декабря. Участников ждут 2 сессии погружения в тему, лайфхаки от СМИ и профессиональные кейсы. Хорошая мотивация посмотреть критически на свою PR-стратегию и обрадоваться или внести коррективы.

1 сессия: "Трансформация традиционных моделей издательского бизнеса"

2 сессия: "Трансформация PR: эффективный PR в эпоху турбулентности"

Темы выступлений:

· Изменения через красоту: как бренд компании помогает управлять бизнесом

· PR между digital и social

· Антикризисный PR: к чему еще быть готовым

· Антикризисный PR: молчать нельзя ответить

· Как поведение сотрудников в социальных сетях влияет на работу компании

Купить билет на церемонию JOY и на Медиа-саммит можно у Светланы Складчиковой

svetlana@repa-pr.ru

+7-916-225-94-57

Маргарита Шеховцова

Спонсорство и реклама

margarita@repa-pr.ru

+7-980-522-88-01

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.