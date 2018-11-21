Media summit Ассоциации REPA пройдет 3 декабря

МОСКВА, 21 ноя — Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Как не потеряться в PR-новшествах? Что сделать, если в воздухе витает негатив? Что нового изобретено для PR в digital-пространстве? Как бороться с собственными сотрудниками?
Представители ведущих СМИ и эксперты PR поделятся опытом и поразмышляют на тему PR будущего на Медиа-саммите Ассоциации REPA 3 декабря. Участников ждут 2 сессии погружения в тему, лайфхаки от СМИ и профессиональные кейсы. Хорошая мотивация посмотреть критически на свою PR-стратегию и обрадоваться или внести коррективы.
1 сессия: "Трансформация традиционных моделей издательского бизнеса"
2 сессия: "Трансформация PR: эффективный PR в эпоху турбулентности"
Темы выступлений:
· Изменения через красоту: как бренд компании помогает управлять бизнесом
· PR между digital и social
· Антикризисный PR: к чему еще быть готовым
· Антикризисный PR: молчать нельзя ответить
· Как поведение сотрудников в социальных сетях влияет на работу компании
Купить билет на церемонию JOY и на Медиа-саммит можно у Светланы Складчиковой
svetlana@repa-pr.ru
+7-916-225-94-57
Маргарита Шеховцова
Спонсорство и реклама
margarita@repa-pr.ru
+7-980-522-88-01
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