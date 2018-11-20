Группа "Аэрофлот" в октябре увеличила перевозку пассажиров на 11,4%

Москва, 20 ноя — ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за октябрь и десять месяцев 2018 года.

Основные операционные показатели в январе — октябре 2018 года

За десять месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 47,0 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 29,9 млн пассажиров, что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,2%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 7,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,7%, по Компании показатель снизился на 1,0 п.п. до 81,6%.

Основные операционные показатели в октябре 2018 года

В октябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,8 млн пассажиров, что на 11,4% превышает результат за октябрь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,1 млн человек, увеличившись на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в октябре 2018 года увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 5,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 8,3% для Группы и 5,6% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в октябре 2018 года увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 14,8%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 11,6%, пассажирооборот — на 9,1%, предельный пассажирооборот — на 7,5%.

На международных авиалиниях в октябре 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 5,5%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 6,4%.

Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 4,6%, пассажирооборот увеличился на 3,1%, предельный пассажирооборот — на 4,6%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,8%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел незначительно снизился — на 0,3 п.п., до 81,1%.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в октябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: три Boeing 737-800 и один Boeing 777-300. За этот же период из парка был выведен один Airbus A320. По состоянию на 31 октября 2018 года парк Группы насчитывал 364 воздушных судна.

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A320. По состоянию на 31 октября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 251 воздушное судно.

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