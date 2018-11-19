Пассажиры Аэрофлота смогут выбрать имя российским аэропортам прямо в полете

МОСКВА, 19 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал партнером общенационального конкурса "Великие имена России" по присвоению 47 аэропортам страны имен выдающихся соотечественников. Пассажиры рейсов авиакомпании смогут принять участие в финальном голосовании конкурса в период с 20 по 27 ноября прямо на борту самолета путем заполнения анкет. Заполненные анкеты будут передаваться в Оргкомитет конкурса для последующего подсчета голосов.

География проекта включает 33 внутрироссийских рейса Аэрофлота. Бортпроводники авиакомпании во время полета будут делать голосовые объявления и раздавать всем желающим бюллетени для голосования. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать один аэропорт из предлагаемого списка и отметить одно из трех имен-претендентов, которые были предложены жителями регионов проекта. Голосование проходит по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя".

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот": "Наша авиакомпания, которая в этом году отметила 95-летие, бережно относится ко всему, что связано с историей нашей страны. У нас уже есть традиция называть самолеты в честь выдающихся россиян — героев войны, пилотов, путешественников, ученых, поэтов, писателей, композиторов. Теперь имена великих людей, которыми по праву гордится, России будут носить аэропорты. Эта общественная инициатива близка нам и созвучна нашим ценностям. Аэрофлот окажет ей всемерную поддержку".

В качестве добровольных партнеров к проекту "Великие имена России" ранее присоединились Mail.ru, РЖД, Сбербанк, Почта России, ВГТРК, информационное агентство ТАСС, общественная организация "Волонтеры Победы".

"Великие имена России" — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников аэропортам страны. В проект включены 47 аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек в год. Конкурс стартовал 11 октября и продлится до 30 ноября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

Организаторы конкурса — Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Поддержку проведения конкурса на местах обеспечивает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

О компании Аэрофлот

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.