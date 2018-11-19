LEGO® EDUCATION рассказала о цифровизации образования в Калининграде

МОСКВА, 19 ноя — LEGO Education. Компания LEGO Education представила доклад о новом подходе к образованию и развитию навыков XXI века у детей в рамках форума "Цифровизация образования. Новые возможности LEGO технологий. Вызовы будущего", прошедшего 13 и 14 ноября в Калининграде. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Калининградской области, Комитета по образованию администрации города Калининград и Муниципального автономного учреждения (МАУ) "Учебно-методический образовательный центр" города Калининград.

Форум проходил на двух площадках: в первый день в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении (МАДОУ) "Детский сад № 55", во второй — в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении (МАОУ) "Гимназия № 32".

В первый день форума Ольга Ломбас, Директор LEGO Education в России и СНГ, рассказала о практическом применении и преимуществах методик STEAM образования в детском саду и основной школе. В ходе выступления Ольга Владимировна вручила руководству МАДОУ "Детский сад № 55" памятную доску "Флаганский детский сад LEGO Education в Калининградской области". Гимназия №32 также получила статус "Флагманской школы LEGO Education".

"Аббревиатура STEAM складывается из S — science (естественные науки), T — technology (технологии), E — engineering (инженерное дело), A — art (творчество), M — mathematics (математика). Такой подход к обучению объединяет знания, получаемые детьми на различных предметах и помогает осмыслить взаимосвязи между ними, формируя целостную картину мира. Когда наши ученики вырастут они столкнутся со сложными задачами в различных областях деятельности, в арсенале у них будет комплексный креативный подход и творческая интуиция, это, безусловно,поможет справляться с любыми трудностями", — отметила Ольга Ломбас. — Мы рады, что подобные знания и компетенции дети Калининграда смогут начать получать уже начиная с детского сада".

Представители LEGO Education также рассказали о различных образовательных решениях компании для дошкольного образования, начальной и основной школы.

Все дни форума сертифицированные тренеры Академии LEGO Education проводили мастер-классы, которые познакомили гостей мероприятия с наборами LEGO Education для докшольного образования, образовательными платформами LEGO Education WeDo 2.0 для начальной школы и LEGO MINDSTORMS Education EV3 для основной школы, а также робототехническим решением "Лунная Одиссея", совместным проектом госкорпорации "Роскосмос", Объединенной Ракетно-Космической Корпорации и компании LEGO Education.

В ходе форума представители детского сада № 55 и гимназии № 32 поделились с гостями своим позитивным опытом работы с образовательными решениями LEGO Education в дошкольном и школьном образовании.

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