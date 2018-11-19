"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза

МОСКВА, 19 ноя — Продюсерский центр "Седьмая Радуга". Гости новогоднего мегашоу "Главный секрет Деда Мороза" отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с Настоящим Дедом Морозом с русского Севера, артистами высочайшего класса и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ": Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля".

Зрителей ждет событие мирового масштаба: 300 артистов на сцене, 80 — в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом и 180 надувных предметов, падающих с потолка. Постоянный режиссёр знаменитой ёлки в Крокусе — уникальный режиссер-сказочник Владислав Дружинин.

Приятным сюрпризом для всех гостей станет персональное 10-минутное видеопоздравление от Настоящего Деда Мороза, которое бесплатно получит каждый ребенок. Волшебник обратится к малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним.

Помимо основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука волшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".

Шоу пройдет в "Крокус Сити Холле" с 22 декабря по 7 января. Организатором является продюсерский центр "Седьмая Радуга".

Более подробную информацию можно узнать на сайте или по телефону +7 (495) 747-3030.

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