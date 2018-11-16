Аэрофлот внедрил в мобильное приложение карты 12 аэропортов мира

МОСКВА, 16 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот усовершенствовал свое мобильное приложение, внедрив карты двенадцати аэропортов мира. В частности, в приложении доступна интерактивная карта московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания.

Помимо карты Шереметьево, в приложение внедрены подобные схемы еще 11 аэропортов мира. В их числе Амстердамский аэропорт Схипхол, Международный аэропорт Дубай, Гонконгский Международный аэропорт, Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка, Нью-Йоркский Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Лондонский аэропорт Хитроу, Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт Ниццы, Международный аэропорт Нарита в Токио, аэропорт Цюриха Клотен.

Навигация позволяет строить маршруты внутри аэропорта и находить различные объекты в здании аэровокзала: это могут быть стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, к каждому искомому объекту добавлена справочная информация — приложение покажет его точное местоположение, фотографию, режим работы и даст краткое описание.

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот": "За последнее время Аэрофлот претерпел значительные изменения в сфере цифровизации и сегодня является одним из лидеров авиаиндустрии по данному направлению. Основная ценность для Аэрофлота — это наш пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. Аэрофлот остается лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года".

Аэрофлот прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co. Являясь одним из мировых лидеров в области гражданской авиации, авиакомпания непрерывно модернизирует онлайн-сервисы, делая их для пассажиров более удобными, быстрыми и инновационными.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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