Фестиваль WG Fest 2018 для поклонников игр Wargaming стартует в декабре

МОСКВА, 15 ноя — Wargaming.net/JLLC Game Stream. Пообщаться с разработчиками любимых игр, сразиться в них на топовых компьютерах, посмотреть презентации проектов, принять участие в конкурсах, розыгрышах и викторинах, заполучить фото с любимым блогером и послушать каверы студии "ГРЕК" можно будет 15 декабря в московском "Экспоцентре" на WG Fest — большом фестивале для поклонников игр Wargaming и их близких.

Главное — успеть зарезервировать место: пакетов "Детский" уже нет в продаже, а пакетов "Семейный" осталось менее сотни. Количество пакетов "Стандарт" и "VIP" тоже ограничено, и половина уже продана.

Что же ждет поклонников игр и их семьи на WG Fest 2018?

Для тех, кто любит жаркие сражения

Огромная игровая зона с 450 игровыми станциями — компьютерами, консолями, мобильными устройствами — где можно зарубиться в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, World of Tanks Blitz, "World of Tanks: Наёмники" и World of Warships Blitz. Призами для лучших в личном зачете по PC-играм станут игровые мыши, мониторы, ноутбуки и рюкзаки от партнера фестиваля — Acer.

Суперфинал турнира "Дорога на WG Fest с Ростелеком" по World of Tanks в формате "3 на 3". Лучшие участники онлайн-стадии приедут в "Экспоцентр", чтобы побороться за суперприз — 900 тысяч российских рублей. Также Ростелеком провел корпоративный турнир, и команда-победитель бросила вызов сотрудникам Wargaming, чтобы сразиться в жарком бою на WG Fest. Этот вызов принят!

Турнир по World of Tanks между лучшими клановыми командами СНГ и Европы, который впервые будет проходить в масштабе "15 на 15".

Для родителей с детьми — для мам: возможность сделать прическу и макияж. Для пап: барбершоп. Для детей: научное шоу, мастер-классы по росписи пряников и игрушек, лабиринт, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, фото с ростовыми куклами и многое другое.

Для ценителей эксклюзива с пакетами "VIP"

Отдельная игровая зона со 130 игровыми устройствами, включая мощные компьютеры HyperPC.

Отдельные вход, гардероб, лаунж-зона, WG Shop и фуд-корт.

Еще больше внутриигровых подарков.

Приобретя любой из пакетов WG Fest, поклонники игр Wargaming и их близкие не только смогут отлично провести декабрьскую субботу, но и получат множество внутриигровых подарков для World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, World of Tanks Blitz, Gods & Glory и нового тактического шутера "Калибр".

Список хедлайнеров, которые выступят на главной сцене WG Fest 2018, будет объявлен позднее.

Узнайте еще больше о развлечениях, состязаниях и зрелищах WG Fest на официальном сайте фестиваля:

https://wgfest.ru/

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4000 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.

В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

Официальный сайт:

www.wargaming.com

Медиаконтакты — pr_cis@wargaming.net

