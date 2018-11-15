Рядом с микрорайоном "Домашний" реконструирован парк 850-летия Москвы

МОСКВА, 15 ноя — Пресс-служба Группы ПСН. В ноябре открылся парк 850-летия Москвы, в котором с 2017 года проводилась реконструкция. Благоустроенное пространство общей площадью около 200 га расположено в пешей доступности от микрорайона "Домашний", жителям которого будут доступны все возможности новой площадки.

По данным официального сайта мэра Москвы, в обновленном парке установлено 16 спортивных площадок, включая два футбольных поля, два теннисных корта, многофункциональную площадку для волейбола и баскетбола, две площадки для пляжного волейбола и четыре площадки для воркаута, а также профессиональная лыжероллерная трасса и центры водного спорта.

Для любителей пеших прогулок в парке появилась сеть дорожек и тропинок общей протяженностью более 16 километра. Вдоль берега Москвы-реки обустроен живописный променад с удобными спусками к воде.

© Фото : пресс-служба Группы ПСН Парк 850-летия Москвы © Фото : пресс-служба Группы ПСН Парк 850-летия Москвы

Для детей было построено 14 игровых площадок. Для отдыха на природе оборудованы четыре пикниковые зоны с беседками и мангалами. Также в парке предусмотрены зоны для прогулок с собаками.

Для проведения концертов и массовых мероприятий на территории парка работает сцена с амфитеатром на 320 мест.

Напомним, проект "Домашний" от Группы ПСН строится в районе Марьино, в 100 метрах от Москвы-реки и парка 850-летия Москвы. Площадь участка составляет 27 га. Реализация жилого комплекса ведется в три очереди и предполагает строительство монолитных домов высотой от 6 до 32 этажей. Первая очередь проекта будет сдана в эксплуатацию в 2018 году.

Микрорайон "Домашний", Застройщик АО СЗ "Мосстройснаб", проектная декларация на сайте www.domashny-rayon.ru

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