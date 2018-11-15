"Аэрофлот" завершил перевод федеральных рейсов в терминал в "Шереметьево"

МОСКВА, 15 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В Международного аэропорта Шереметьево. В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.

В Терминале D останутся и будет по-прежнему выполняться обслуживание 40 парных рейсов. К ним относятся восемь собственных дальневосточных рейсов Аэрофлота, летающих по трем направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. А также 32 рейса в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией "Россия", выполняющихся по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск, Владивосток.

Новый пассажирский Терминал B Шереметьево предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год, общая площадь — 110 500 м2.

Для комфортного и оперативного перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между Северным (Терминал В) и Южным (Терминалы D, E, F) терминальными комплексами Шереметьево действует межтерминальный переход (МТП) с пассажирским и багажным тоннелями. Время в пути между терминалами аэропорта составляет 4 минуты. МТП обеспечил гарантированное минимальное стыковочное время до 50 минут в рамках всего аэропорта.

Пассажирам предлагается воспользоваться в круглосуточном режиме межтерминальным сообщением — подземными беспилотными поездами. Вход осуществляется через станционные комплексы "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2". Станция "Шереметьево 1" расположена на уровне первого подземного этажа Терминала В. Станция "Шереметьево 2" интегрирована с переходом между терминалами Е и D.

О компании Аэрофлот

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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Международный аэропорт Шереметьево:

Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево превышает 220 направлений. В 2017 г. МАШ обслужил 40 млн 093 тыс. пассажиров, что на 17,8% выше 2016 г.

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