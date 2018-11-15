В Москве завершается масштабный проект на стыке экологии и искусства

В Москве завершается масштабный проект на стыке экологии и искусства

В Москве завершается масштабный проект на стыке экологии и искусства

МОСКВА, 15 ноя — Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Пятнадцатого ноября в Москве завершается акция "Искусство ради экологии" и уже подведены ее итоги — этот оригинальный проект, популяризирующий раздельный сбор бытовых отходов, впервые прошел в столице.

Организатор — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В течение месяца москвичи обменивали бумагу, стекло, пластик или алюминий на билеты в лучшие театры, музеи, кинотеатры, детские центры и концертные площадки столицы.

За время акции было собрано около 10 тонн бытовых отходов и выдано более 4 500 билетов на культурные мероприятия.

Проект "Искусство ради экологии" был организован для жителей столицы, которые смогли опробовать экологичный образ жизни на практике, сделать город более "зеленым" и культурно провести свой отдых. Участники проекта получили подробную информацию о правилах и преимуществах раздельного сбора бытовых отходов, узнали адреса ближайших пунктов приема. В обмен на макулатуру, пластик, стекло или алюминий участники получили эко-билеты для посещения самых интересных выставок, лекций, кинопоказов, спектаклей и концертов Москвы.

Для получения эко-билета все желающие сдавали на переработку отходы любой из следующих категорий: не менее 2 кг алюминия, 2 кг макулатуры, 2 кг стекла или 2 кг пластика в 10 пунктов приема, которые были отобраны специально для проекта.

В общей сложности в рамках акции было собрано около 10 тонн бытовых отходов и выдано более 4 500 билетов на мероприятия. Пока обладатели билетов проводили культурные выходные, собранные ими отходы спрессовывали и перерабатывали.

В акции также приняли участие школьные коллективы, многодетные семьи, организации для детей с особенностями развития, учреждения системы социальной защиты и благотворительные фонды.

"Искусство ради экологии" поддержали около 50 партнеров, которые предоставили возможность посещения своих мероприятий участникам акции. К проекту присоединились известные артисты, государственные музеи, театры, детские центры, концертные агентства и кинотеатры столицы. Среди них — Третьяковская галерея, Центр дизайна Artplay, Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма, Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Центр современного искусства МАРС, Московский музей современного искусства, Дом-музей Марины Цветаевой, Центр Океанографии и Морской Биологии "МОСКВАРИУМ", Московский театр мюзикла, Театр им. В.В. Маяковского, Театр на Таганке, Детский Музыкальный Театр "Экспромт", Театральный институт имени Бориса Щукина, Детский театр "А-Я", Центр документального кино в Музее Москвы, экскурсионное агентство "Лучший город земли", образовательный проект "Level One", концертные агентства "Мельница", MSM Group, группа компаний SAV Entertainment и "Русский шоу центр", PMI, Tele-Club Touring и другие площадки. По эко-билету можно было посетить концерт Per Gessle из легендарной группы Roxette, большие юбилейные концерты Леонида Агутина и Дианы Арбениной в Олимпийском, юбилейные концерты Дмитрия Маликова и группы "Сурганова и оркестр" в Крокус Сити Холле, а также концерты Елены Темниковой, Олега Газманова, Jamiroquai, А'Студио, Иванушек International, шоу Димы Билана "Планета Билан", а также других российских и зарубежных исполнителей.

В адрес организаторов поступило множество положительных отзывов. Своими эмоциями в том числе поделились и юные участники акции: так, маленькие подопечные фонда "Краски жизни" нарисовали плакаты экологической тематики и разместили в своей школе урны для раздельного сбора бытовых отходов.

Раздельный сбор бытовых отходов уже меняет города по всему миру. "Искусство ради экологии" также вносит позитивные перемены в жизнь столицы. Присоединяйтесь к движению за "зеленый" город, ведь это — самый надежный билет в будущее!

Более подробная информация, а также полный список партнеров проекта доступны на сайте: http://artecolog.ru.

Контакты для СМИ:

Гала Сергеева

руководитель проекта

gs@bureau1.ru

Юлия Терлецкая

PR-менеджер по связям с радио и ТВ

jt@bureau1.ru

Елизавета Сартан

PR-менеджер

es@bureau1.ru

Елизавета Минасян

PR-менеджер

em@bureau1.ru

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